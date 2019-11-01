"الأرصاد": طقس مستقر على كافة أنحاء الجمهورية



القاهرة: 20 27

الأسكندرية: 16 25

نخل: 13 23

شرم الشيخ: 23 29

الغردقة: 20 31

الفيوم: 19 28

العريش: 18 25



قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن حالة الاستقرار اليوم واضحة على كافة أنحاء الجمهورية، حيث سترتفع درجات الحرارة ارتفاع طفيف على شمال البلاد، مع ميل الطقس للبرودة على كافة الأنحاء في الساعات المتأخرة من الليل، والصباح الباكر.وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن الشبورة مستمرة كإعلان لاستقرار حالة الطقس، مضيفا أن فرص سقوط الأمطار ستنحصر على السواحل الشمالية الغربية، وستكون خفيفة إلى متوسطة.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المدن والمحافظات: