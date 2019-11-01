الأهلي يصدم بيراميدز

كشفت تقارير صحفية مصرية اليوم عن رد فعل الأهلي بشأن عرض بيراميدز لضم نجم المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





الأهلي يرفض بيع أحمد فتحي





ووفقا للتقارير فإن الأهلي رفض عرض بيراميدز لضم الجوكر أحمد فتحي، في الوقت الذي يتبقى في عقد اللاعب 6 أشهر فقط.





ويأمل الأهلي في إنهاء التفاوض مع أحمد فتحي بشأن التجديد لموسمين إضافيين خاصة أن اللاعب يقدم مستويات مميزة تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر.





وكان أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكد في وقت سابق أنه تلقى عدة اتصالات من قبل مسئولين في نادي الزمالك للانتقال إلى القلعة البيضاء.





وأضاف فتحي في تصريحات تلفزيونية :"الزمالك فاوضني مرتين ولكني رفضت لأنني مرتبط بعقد مع النادي الأهلي وأفضل الببقاء بداخله".





وتابع :"بحب النادي الأهلي جدًا وأتمنى أن أنهي مسيرتي الكروية معه".



