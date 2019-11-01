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هكذا احتفلت كلوي كارداشيان بالهالوين برفقة ابنتها "ترو"

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:26 ص
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كلوي كارداشيان
كلوي كارداشيان
أحمد جمال أحمد
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حرصت نجمة تليفزيون الواقع كلوي كارداشيان على الاحتفال بعيد الهالوين لعام 2019 الجاري، وقد نشرت إطلالة لها برفقة ابنتها ترو، على حسابها الخاص من احتافلها بهذه المناسبة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل إطلالة كلوي التي ظهرت بها في احتفالات الهلوين لهذا العام، والتي اقتبستها من فيلم 101 كلب مرقش، وتقمصت كلوي شخصية شريرة الفيلم "كرويلا دوفيل".

وجرت العادة أن تحتفل الولايات المتحدة يوم أمس الموافق 31 من شهر أكتوبر كل عام بعيد جميع القديسين، الشهير باسم عيد الهالوين، والذي يخرج فيه الناس بجميع أنحاء البلاد مرتدين لأزياء تنكرية تثير الرعب والغرابة في نفوس من يشاهدها.

وجاء ضمن الإطلالات الأبرز، التي ظهر بها نجوم ونجمات هوليوود وشاركوها مع متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال احتفالات الهالوين بعام 2019 الجاري، إطلالة النجم مايكل دوجلاس وزوجته النجمة كاثرين زيتا جونز، حيث كانا يرتديان زي "لورانس أوف أيريبيا" للنجم مايكل دوجلاس، في حين اختارت كاثرين الظهور بزي مقتبس من نجمة هوليوود الأيقونية عام 1933 "جين هارلو.

والنجم برادلي كوبر، الذي شارك ابنته الصغيرة التي أنجبها من عارضة الأزياء الروسية ايرينا شيك، في جمع الحلوى بعيد الهالوين، وقد ظهر بإطلالة سيدة مسنة.

وكذلك عارضة الأزياء الشابة بيلا حديد التي اختارت في هذا العام الظهور بنسخة أكثر إثارة من شخصية Fred Flinstone الكارتونية الشهير.

وأيضا المغنية الشابة المثيرة للجدل مايلي سايرس التي أعادت إحياء إطلالتها من مسلسل Black Mirror في موسمه الخامس، التي ظهرت بها في شخصية باسم Ashley O، وذلك احتفالا منها بالهالوين.

كما ظهرت ثلاث شخصيات أكثر من غيرها، ضمن احتفالات الهالوين لهذا العام، تقمصها غالبية من احتفلو بهذه المناسبة، وهذه الشخصيات هي شخصية جوكر وشخصية البهلوان المرعب بيني وايز من فيلم it وشخصية "هارلي كوين" التي تجسدها النجمة مارجو روبي.
هكذا احتفلت كلوي كارداشيان بالهالوين برفقة ابنتها "ترو"
هكذا احتفلت كلوي كارداشيان بالهالوين برفقة ابنتها "ترو"
هكذا احتفلت كلوي كارداشيان بالهالوين برفقة ابنتها "ترو"
هكذا احتفلت كلوي كارداشيان بالهالوين برفقة ابنتها "ترو"
هكذا احتفلت كلوي كارداشيان بالهالوين برفقة ابنتها "ترو"
هكذا احتفلت كلوي كارداشيان بالهالوين برفقة ابنتها "ترو"
هكذا احتفلت كلوي كارداشيان بالهالوين برفقة ابنتها "ترو"
هكذا احتفلت كلوي كارداشيان بالهالوين برفقة ابنتها "ترو"
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الكلمات المفتاحية

كلوي كارداشيان الهالوين 2019 احتفال الهالوين

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