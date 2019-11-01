"نشفت من البرد حبكم دفاني".. أنغام تشكر جمهورها في حفل المنارة

أحيت النجمة انغام حفلا غنائيا يعد الاضخم لها في القاهرة ،حيث أقيم بساحة مركز المنارة وليس داخل قاعة المسرح نظرا للاقبال الجماهيري الكبير من محبي مطربة مصر الأولي.





وشكرت" أنغام جمهورها قائلة: "نشفت من البرد .. حبكم دفاني".



عن الحضور





حضرت أنغام بصحبة زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم ومديرة أعمالها راندا رياض وصعدت على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحان ومرددة لأغنية "عمري معاك" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب بعدها قامت بتحية الجمهور مازحة : "مساء الخير بردانين" خاصة مع انخفاض درجة حرارة الجو في هذه الليلة.









كما تألقت أنغام بوصلة طربية مع أغاني "بقول نسياك" ،" ولا دبلت" ،" هدنه" ،"روحي وسنيني" ، "اساميك الكتيرة" ،"حبايبنا" و"هبدأ من الآخر" ،"مطمنه" ،"مهزومة" ،"بين البينين" ،"فرصة الإختيار" ،"بتوصفني" ،"سكيت ليه" ،"عرفها بيا" ،"بعت لي نظرة" ،"اكتبلك تعهد" ،"حته منك" واختتمت ب "سيدي وصالك" .

وحرصت أنغام غي ختام وصلتها علي توجيه التحية الجمهور قائلة :" رغم إني نشيفت من البرد .. بس حبكم بيدفيني".









تميز الحفل بالتنظيم المبهر علي غرار سهرات اللايف العالمية للثلاثي اسلام عرفه ومحي الأشموني وعمر الأشموني "x-creavation ".





حضور أنغام منتدى مسك للإعلام





غردت الفنانة أنغام، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، قائلة: "‏سعيدة بمشاركتي في منتدى مسك لمؤسسة ولي العهد محمد بن سلمان الخيرية، الإعلام أم الموسيقى، أيهما يخدم الآخر؟".

وعلق أحد المتابعين عليها قائلاً: "‏‎‎حبيبة قلبي يا نغومة مستنياكي علي نار، تنوري أي مكان تكوني فيه يا فنانتنا".



مشاركة أنغام في مهرجان الموسيقة العربية





تستعد المطربة أنغام للماشركة في مهرجان الموسيقى العربية الذي سينطلق اليوم الجمعة، بدار الأوبرا المصرية بالمسرح الكبير بالتعاون مع المايسترو هاني فرحات، كما تم تكريمها مؤخرا من قبل مهرجان القنوات الفضائية الذي أقيم بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم منهم محمد رمضان وإسعاد يونس وأحمد بدير وأحمد رزق وأحمد داوود وادوارد ومنة فضالي ونرمين الفقي والإعلامية انجي علي واياد نصار وانجي المقدم ومروة عبد المنعم وهاني مهنا وهنادي مهنا وسيد رجب ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري.



