جينفر أنستون تستعيد ذكرياتها مع الهالوين بصورة لها في عمر الـ 17



ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة التي نشرتها جينفر على حسابها الخاص على انستجرام، وكانت لها في عمر الـ 17، حيث اختارت في ذلك الوقت الاحتفال بالهالوين بإطلالة الساحرة الخضراء من فيلم "ساحر أوز العظيم".



وكان برفقة جينفر في الصورة صديقتها أندريا بيندولود التي تجمعها بها صداقة استمرت لـ 35 عام .





وجرت العادة أن تحتفل الولايات المتحدة يوم أمس الموافق 31 من شهر أكتوبر كل عام بعيد جميع القديسين، الشهير باسم عيد الهالوين، والذي يخرج فيه الناس بجميع أنحاء البلاد مرتدين لأزياء تنكرية تثير الرعب والغرابة في نفوس من يشاهدها.



وجاء ضمن الإطلالات الأبرز، التي ظهر بها نجوم ونجمات هوليوود وشاركوها مع متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال احتفالات الهالوين بعام 2019 الجاري، إطلالة النجم مايكل دوجلاس وزوجته النجمة كاثرين زيتا جونز، حيث كانا يرتديان زي "لورانس أوف أيريبيا" للنجم مايكل دوجلاس، في حين اختارت كاثرين الظهور بزي مقتبس من نجمة هوليوود الأيقونية عام 1933 "جين هارلو.



والنجم برادلي كوبر، الذي شارك ابنته الصغيرة التي أنجبها من عارضة الأزياء الروسية ايرينا شيك، في جمع الحلوى بعيد الهالوين، وقد ظهر بإطلالة سيدة مسنة.



وكذلك عارضة الأزياء الشابة بيلا حديد التي اختارت في هذا العام الظهور بنسخة أكثر إثارة من شخصية Fred Flinstone الكارتونية الشهير.



وأيضا المغنية الشابة المثيرة للجدل مايلي سايرس التي أعادت إحياء إطلالتها من مسلسل Black Mirror في موسمه الخامس، التي ظهرت بها في شخصية باسم Ashley O، وذلك احتفالا منها بالهالوين.





كما ظهرت ثلاث شخصيات أكثر من غيرها، ضمن احتفالات الهالوين لهذا العام، تقمصها غالبية من احتفلو بهذه المناسبة، وهذه الشخصيات هي شخصية جوكر و شخصية البهلوان المرعب بيني وايز من فيلم it وشخصية "هارلي كوين" التي تجسدها النجمة مارجو روبي.



اختارت النجمة الكبيرة جينفر أنستون الاحتفال بالهالوين هذا العام بطريقة مغايرة، باستعادتها لذكرياتها مع هذه المناسبة بنشرها لصورة على صحفتها الخاصة على موقع انستجرام.