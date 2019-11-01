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نجمة مسلسل "فريندز" كورتني كوكس تحتفل بالهالوين بإطلالة Scream 3

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:10 ص
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كورتني كوكس
كورتني كوكس
أحمد جمال أحمد
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اختارت نجمة مسلسل فريندز الشهيرة كورتني كوكس الاحتفال بالهالوين لعام 2019 الجاري، بإعادتها لإطلالتها التي ظهرت بها في فيلم الرعب الشهير Scream 3.

ونشرت كورتني لنفسها لقطات على حسابها الخاص على موقع أنستجرام نقلتها صحيفة ديلي ميل، وهي تستعيد إطلالة شعرها في الفيلم الذي يعد من أبرز أفلام الرعب في أوائل الألفيات.

وجرت العادة أن تحتفل الولايات المتحدة يوم أمس الموافق 31 من شهر أكتوبر كل عام بعيد جميع القديسين، الشهير باسم عيد الهالوين، والذي يخرج فيه الناس بجميع أنحاء البلاد مرتدين لأزياء تنكرية تثير الرعب والغرابة في نفوس من يشاهدها.

وجاء ضمن الإطلالات الأبرز، التي ظهر بها نجوم ونجمات هوليوود وشاركوها مع متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال احتفالات الهالوين بعام 2019 الجاري، إطلالة النجم مايكل دوجلاس وزوجته النجمة كاثرين زيتا جونز، حيث كانا يرتديان زي "لورانس أوف أيريبيا" للنجم مايكل دوجلاس، في حين اختارت كاثرين الظهور بزي مقتبس من نجمة هوليوود الأيقونية عام 1933 "جين هارلو.

والنجم برادلي كوبر، الذي شارك ابنته الصغيرة التي أنجبها من عارضة الأزياء الروسية ايرينا شيك، في جمع الحلوى بعيد الهالوين، وقد ظهر بإطلالة سيدة مسنة.

وكذلك عارضة الأزياء الشابة بيلا حديد التي اختارت في هذا العام الظهور بنسخة أكثر إثارة من شخصية Fred Flinstone الكارتونية الشهير.

وأيضا المغنية الشابة المثيرة للجدل مايلي سايرس التي أعادت إحياء إطلالتها من مسلسل Black Mirror في موسمه الخامس، التي ظهرت بها في شخصية باسم Ashley O، وذلك احتفالا منها بالهالوين.

كما ظهرت ثلاث شخصيات أكثر من غيرها، ضمن احتفالات الهالوين لهذا العام، تقمصها غالبية من احتفلو بهذه المناسبة، وهذه الشخصيات هي شخصية جوكر و شخصية البهلوان المرعب بيني وايز من فيلم it وشخصية "هارلي كوين" التي تجسدها النجمة مارجو روبي.
نجمة مسلسل "فريندز" كورتني كوكس تحتفل بالهالوين بإطلالة Scream 3
نجمة مسلسل "فريندز" كورتني كوكس تحتفل بالهالوين بإطلالة Scream 3
نجمة مسلسل "فريندز" كورتني كوكس تحتفل بالهالوين بإطلالة Scream 3
نجمة مسلسل "فريندز" كورتني كوكس تحتفل بالهالوين بإطلالة Scream 3
نجمة مسلسل "فريندز" كورتني كوكس تحتفل بالهالوين بإطلالة Scream 3
نجمة مسلسل "فريندز" كورتني كوكس تحتفل بالهالوين بإطلالة Scream 3
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الكلمات المفتاحية

مسلسل فريندز كورتني كوكس الهالوين 2019

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