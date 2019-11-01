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برشلونة وريال مدريد.. صراع خارج إسبانيا على الصفقة المدمرة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:54 ص
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ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية ألمانية عن مواصلة الصراع الكبير بين قطبي إسبانيا برشلونة وريال مدريد على ضم الإنجليزي نجم بروسيا دورتموند الألماني الذي خطف الأنظار في الفترة الأخيرة.

 

برشلونة وريال مدريد.. صراع خارج إسبانيا على الصفقة المدمرة


وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن رحلة الجناح الإنجليزي الواعد جادون سانشو مع فريقه الألماني بروسيا دورتموند اقتربت من النهاية وذلك بعد التألق الملفت للأنظار ليجذب إليه اهتمام كبرى الأندية الأوروبية على رأسهم ريال مدريد وبرشلونة قطبي الدوري الإسباني.

 

وأكدت الصحيفة الألمانية احتمالية رحيل سانشو في الصيف المقبل عن قلعة سيجنال إيدونا بارك.

 

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن ريال مدريد يستهدف الحصول على خدمات النجم الجناح الشاب خاصة أن التعاقد معه متاح وليس كما هو الحال مع بطل العالم مع فرنسا الجناح الواعد كيليان مبابي إلا أن برشلونة دخل في سباق الصراع على ضمه.

 

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن سانشو انضم إلى بروسيا دورتموند في عام 2017 من مانشستر سيتي في سنة تتويجه مع مُنتخب إنجلترا تحت عشرين عامًا في كأس العالم للشباب مقابل 8 مليون يورو والذي جاء ليكون بديلاً لعثمان ديمبلي الذي رحل إلى برشلونة مقابل 105 مليون يورو.

 

وذكرت الصحيفة الألمانية أن سانشو سجل لبروسيا دورتموند 18 هدفاُ وارتبط اسم سانشو كذلك بخطوات انتقال محتملة تعيده لدياره مجددا لتمثيل إحدى الأندية الإنجليزية وينتظر المتابعون لمسيرة اللاعب الشاب ما ستكشفه الأيام القليلة المقبلة عن وجهته الجديدة.

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الكلمات المفتاحية

رياضة جادون سانشو الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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