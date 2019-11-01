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اسعار الفراخ البيضا اليوم الجمعة 1-11-2019.. وتباين فى سعر كرتونة البيض

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:21 ص
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أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
الفجر الاقتصادي
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اسعار الفراخ البيضا اليوم في الاسواق 

استهلت أسعار الفراخ البيضا أول تعاملات شهر نوفمبر اليوم الجمعة 1-11-2019، على استقرار لتسجل نفس معدلاتها في تهاية شهر أكتوبر وكانت اسعار الدواجن شهدت حالة من التراجع الكبير خلال تعاملات الفترة الماضية حيث اعلنت وزارة التخطيط تراجع معدلات التضخم السنوى إلى 4.3% لشهر سبتمبر 2019، مٌقابل 15.4% لذات الشهر من العام السابق، وانخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 7.5%، وأسعار الفاكهة بنسبة 4.3%، وأسعار الخضراوات بنسبة 0.7%.

اسعار الفراخ البيضا اليوم الجمعة 1-11-2019
بلغ سعر الفراخ البيضا اليوم في الاسواق اليوم الجمعة نحو19 جنيها لتصل إلى المستهلك بنحو 21-24 جنيها فيما سجل سعر الدواجن البلدى نحو 30 جنيها للكيلو من المزرعة في حين يصل سعرها للمستهلك بين 35-36، فيما سجلت اسعار البط اليوم في الاسواق نحو 30 للساسو، 35 للبلدي، 40 للرومي، 40 للبط،  فيما سجل سعر كيلو البط المسكوفي 17 جنيها لعمر يوم واحد، بينما تراوح سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.50 إلى 3 جنيه، فيما تراوح سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 4.75 إلى 5.00 جنيه، بينما تراوح سعر الكتكوت البلدي عمر يوم من 3.00 إلى 3.50 جنيه.


أسعار كرتونة البيض في الاسواق اليوم 

تباينت أسعار البيض في الأسواق اليوم الجمعة ليسجل سعر كرتونة البيض الأبيض 32.5 جنيها، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي 33 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الدواجن المجمدة ما بين 31 و33 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الأوراك 27 للأوراك، بينما سجل سعر كيلو البانيه 60 جنيها، فيما سجلت أسعار السمان اليوم 25 جنيها، الحمام 55 جنيها، الأرانب 55 جنيها، كيلو الرومي 60 جنيها، كيلو الكبد والقوانص 35 جنيها، هياكل 10 جنيهات، كبد صافي 40 جنيها، أجنحة 20 جنيها، بينما سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 32.5 جنيها.

اسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة1-11-2019

النوع

الكمية

السعر في المزارع

لحم أبيض

كيلو

19

الأمهات

كيلو

20

لحم ساسو

كيلو

27

لحم بلدي

كيلو

35

لحم رومي برونزي

كيلو

52

لحم رومي أبيض

كيلو

48

لحم بط مسكوفي

كيلو

37

لحم البط مولار

كيلو

26

بيض أبيض

كرتونه

32.5

بيض أحمر

كرتونه

33

بيض بلدي

كرتونه

41.75

كتكوت أبيض

عمر يوم

من 5.75 إلى 8 جنيه

كتكوت أحمر (ساسو)

عمر يوم

من 4.5 إلى 4.75 جنيه

كتكوت بلدي

عمر يوم

2.25 إلى 2.5

 

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