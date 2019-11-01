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"كاردي بي" تحتفل بالهالوين بإطلالة Poison Ivy

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:35 ص
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كاردي
كاردي
أحمد جمال أحمد
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شاركت مغنية الراب الشهيرة كاردي بي متابعيها على صفحتها الخاصة على موقع انستجرام الطريق التي احتفلت بها بالهالوين لعام 2019 الجاري.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، صورة نشرتها كاردي بي لنفسها، كشفت عن اختيارها لتقمص شخصية Poison Ivy، المذكورة في قصص "باتمان" المصورة، لتكون هي شخصيتها التي ظهرت بها في احتفالات الهالوين لهذا العام.

وكان الظهور الأول لهذه الشخصية في فيلم "باتمان أند روبين" للنجم جورج كلوني، وجسدتها في ذلك الوقت النجمة أوما ثورمان، مع النجم الكبير أرنولد شوارزنجر في شخصية دوكتور فريز.

وجرت العادة أن تحتفل الولايات المتحدة يوم أمس الموافق 31 من شهر أكتوبر كل عام بعيد جميع القديسين، الشهير باسم عيد الهالوين، والذي يخرج فيه الناس بجميع أنحاء البلاد مرتدين لأزياء تنكرية تثير الرعب والغرابة في نفوس من يشاهدها.

وجاء ضمن الإطلالات الأبرز، التي ظهر بها نجوم ونجمات هوليوود وشاركوها مع متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال احتفالات الهالوين بعام 2019 الجاري، إطلالة النجم مايكل دوجلاس وزوجته النجمة كاثرين زيتا جونز، حيث كانا يرتديان زي "لورانس أوف أيريبيا" للنجم مايكل دوجلاس، في حين اختارت كاثرين الظهور بزي مقتبس من نجمة هوليوود الأيقونية عام 1933 "جين هارلو.

والنجم برادلي كوبر، الذي شارك ابنته الصغيرة التي أنجبها من عارضة الأزياء الروسية ايرينا شيك، في جمع الحلوى بعيد الهالوين، وقد ظهر بإطلالة سيدة مسنة.

وكذلك عارضة الأزياء الشابة بيلا حديد التي اختارت في هذا العام الظهور بنسخة أكثر إثارة من شخصية Fred Flinstone الكارتونية الشهير.

وأيضا المغنية الشابة المثيرة للجدل مايلي سايرس التي أعادت إحياء إطلالتها من مسلسل Black Mirror في موسمه الخامس، التي ظهرت بها في شخصية باسم Ashley O، وذلك احتفالا منها بالهالوين.

كما ظهرت ثلاث شخصيات أكثر من غيرها، ضمن احتفالات الهالوين لهذا العام، تقمصها غالبية من احتفلو بهذه المناسبة، وهذه الشخصيات هي شخصية جوكر وشخصية البهلوان المرعب بيني وايز من فيلم it وشخصية "هارلي كوين" التي تجسدها النجمة مارجو روبي.
"كاردي بي" تحتفل بالهالوين بإطلالة Poison Ivy
"كاردي بي" تحتفل بالهالوين بإطلالة Poison Ivy
"كاردي بي" تحتفل بالهالوين بإطلالة Poison Ivy
"كاردي بي" تحتفل بالهالوين بإطلالة Poison Ivy
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الكلمات المفتاحية

كاردي الهالوين 2019

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