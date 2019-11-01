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بعد مغادرة برشلونة.. تشافي سيمونز يعيد تكرار سيناريو نيمار

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:09 ص
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نيمار وتشافي
نيمار وتشافي
حسن شحاتة
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لم يمر وقت طويل على رحيل الموهبة الهولندية تشافي سيمونز إلى باريس سان جيرمان الفرنسي قادمًا من نادي برشلونة الإسباني، حتى أعاد النجم الصغير سيناريو ندم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا بعد رحيله عن جدران الكامب نو.

وكشفت صحفية "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن تشافي سيمونز يفتقد برشلونة ويعاني من نفس الشعور السلبي الذي أنتاب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم البلوجرانا السابق، والفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الحالي.

وأكدت الصحيفة على أن سيمونز لا يشعر بالسعادة داخل جدران حديقة الأمراء في باريس، وأبدى اللاعب ندمه على الرحيل من صفوف برشلونة، على نفس النهج الذي اتبعه نيمار بعد الرحيل، حيث حاول العودة مرات عديدة إلى النادي الكتالوني كان أخرها في الصيف الماضي، ولكن دائما ما تنتهي المفاوضات بالفشل.

واختتمت الصحيفة تقريرها: "أن سيمونز قام بزيارة زملائه السابقين في برشلونة، واعترف لهم أنه اتخذ قرار خاطئ بالرحيل عن البلوجرانا في الصيف الماضي، لأنه لا يجد نفسه في باريس".

ومن الجدير بالذكر أن صاحب الـ16 عامًا يتمتع بإمكانيات كبيرة فهو من خريجي مدرسة لاماسيا في برشلونة، وكان من المقرر أن يوقع على عقد احترافي في الصيف الماضي، لكنه فاجئ الجميع بالرحيل إلى باريس سان جيرمان مقابل مليون يورو، ويعد أحد أفضل لاعبي العالم القادمين بقوة في وسط الملعب، نظرًا للقدرات التي يمتلكها في هذا العمر الصغير.
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