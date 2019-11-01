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"الشهاوي": الوساطة الأمريكية في ملف سد النهضة مهمة جدًا

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:00 ص
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بوابة الفجر
نعيم يوسف
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قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن الوساطة الأمريكية في مسألة الخلاف بين مصر وأثيوبيا بشأن سد النهضة أمر مهم جدًا، في هذا التوقيت، خاصة بعد تعثر المفاوضات المباشرة بين مصر وأثيوبيا والسودان.

وأضاف "الشهاوي"، في لقاء مع قناة القاهرة والناس الفضائية، أن الاجتماع المقرر عقده يوم 6 نوفمبر، ستكون هناك مفاوضات لكسر الجمود، مشيرا إلى أن نهر النيل نهر دولي، ويعتبر شريان الحياة في مصر، لافتا إلى أنه سيتم حل الأمور بالوساطة الأمريكية.

وتابع مستشار كلية القادة والأركان، أن الجانب الأمريكي له تأثير على أثيوبيا، والعلاقات بين مصر وأثيوبيا تصب في صالح هذه الوساطة.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن دعوة لمصر وأثيوبيا والسودان للحوار حول النقاط الخلافية في مسألة ملء وتشغيل سد النهضة، الأمر الذي قبلته القاهرة، وأعلنت أثيوبيا مؤخرا عن قبولها للدعوة.
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الكلمات المفتاحية

مصر سد النهضة الوساطة الأمريكية أثيوبيا

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