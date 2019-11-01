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برادلي كوبر يشارك ابنته في الاحتفال بالهالوين (صور)

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:57 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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شارك النجم الكبير برادلي كوبر ابنتها الصغيرة التي انجبها من عارضة الأزياء الروسية ايرينا شيك، في جمع الحلوى بعيد الهالوين.
ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية لقطات لبرادلي، خلال تجوله برفقة ابنته بشوارع مدينة نيويورك، وقد ظهر بإطلالة سيدة مسنة، وكان يحمل بين يديه كيس الحلوى الذي يجمع به الأطفال حلوى الهالوين في العادة بمثل هذه المناسبة، وكانت بجانبه ابنته التي تدعى ليا.

وجرت العادة أن تحتفل الولايات المتحدة يوم أمس الموافق 31 من شهر أكتوبر كل عام بعيد جميع القديسين، الشهير باسم عيد الهالوين، والذي يخرج فيه الناس بجميع أنحاء البلاد مرتدين لأزياء تنكرية تثير الرعب والغرابة في نفوس من يشاهدها، وقبل أيام قليلة من حلول موسم عيد القديسين لعام 2019 الجاري، قام موقع مجلة "هاربرز بازار" الإلكتروني بحصد أبرز الإطلالات التي ظهر بها نجوم هوليوود بعيد الهالوين في العام الماضي.

وجاء ضمن الإطلالات الأبرز، التي ظهر بها نجوم ونجمات هوليوود وشاركوها مع متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إطلالة النجمة بيونسيه وزوجها النجم ومغني الراب بيونسيه، حيث ظهرا بإطلالة رياضية مستوحاة من الأولمبياد، وهناك أيضا إطلالة النجم جون ليجيند وزوجته عارضة الأزياء السابقة كريسي تيجن، حيث ظهرا بإطلالة مقتبسة من الملكة إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا وزوجها.

وخلال عيد هالوين 2019 المرتقب، كان متوقعا أن تغزو الشوارع أزياء تنكرية لثلاث شخصيات سينمائية من أفلام الرعب كانت هي أبرز أفلام الرعب التي طرحت خلال العام.

وهذه الشخصيات الثلاث، في مقدمتها شخصية جوكر التي جسدها النجم خواكين فينيكس في فيلمه الجديد الذي يحمل الاسم نفسه، وشخصية البهلوان المرعب "بيني وايز" من فيلم الرعب الشهير IT الذي طرح جزئه الثاني خلال العام الجاري للكاتب والروائي "ستيفن كينج" ومن بطولة النجمة جيسكا شاستن والنجم الكبير جيمس مكفوي، بالإضافة لشخصية "هارلي كوين" من قصص dc المصورة التي تجسدها النجمة مارجو روبي في فيلم "بيردز أوف بري"، المقرر طرحه قريبا والتي سبق وأن جسدتها فيي الجزء الأول من الفيلم عام 2016.


برادلي كوبر يشارك ابنته في الاحتفال بالهالوين (صور)
برادلي كوبر يشارك ابنته في الاحتفال بالهالوين (صور)
برادلي كوبر يشارك ابنته في الاحتفال بالهالوين (صور)
برادلي كوبر يشارك ابنته في الاحتفال بالهالوين (صور)
برادلي كوبر يشارك ابنته في الاحتفال بالهالوين (صور)
برادلي كوبر يشارك ابنته في الاحتفال بالهالوين (صور)
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