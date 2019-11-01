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هكذا احتفلت كاثرين زيتا جونز ومايكل دوجلاس بالهالوين (صور)

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:54 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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حرصت النجمة كاثرين زيتا جونز وزوجها النجم مايكل دوجلاس على المشاركة بحفلات الهالوين لعام 2019 الجاري، وشارك الثائي في حفل كبير ينظمه "بيت ميدلر" بشكل سنوي لهذه المناسبة في مدينة نيويورك بحضور الكثي من نجوم ونجمات هوليوود.

ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات من وصول الثنائي للحفل، وكانا يرتديان زي "لورانس أوف أيريبيا" للنجم مايكل دوجلاس، في حين اختارت كاثرين الظهور بزي مقتبس من نجمة هوليوود الأيقونية عام 1933 "جين هارلو.

وجرت العادة أن تحتفل الولايات المتحدة يوم أمس الموافق 31 من شهر أكتوبر كل عام بعيد جميع القديسين، الشهير باسم عيد الهالوين، والذي يخرج فيه الناس بجميع أنحاء البلاد مرتدين لأزياء تنكرية تثير الرعب والغرابة في نفوس من يشاهدها، وقبل أيام قليلة من حلول موسم عيد القديسين لعام 2019 الجاري، قام موقع مجلة "هاربرز بازار" الإلكتروني بحصد أبرز الإطلالات التي ظهر بها نجوم هوليوود بعيد الهالوين في العام الماضي.

وجاء ضمن الإطلالات الأبرز، التي ظهر بها نجوم ونجمات هوليوود وشاركوها مع متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إطلالة النجمة بيونسيه وزوجها النجم ومغني الراب بيونسيه، حيث ظهرا بإطلالة رياضية مستوحاة من الأولمبياد، وهناك أيضا إطلالة النجم جون ليجيند وزوجته عارضة الأزياء السابقة كريسي تيجن، حيث ظهرا بإطلالة مقتبسة من الملكة إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا وزوجها.

وخلال عيد هالوين 2019 المرتقب، كان متوقعا أن تغزو الشوارع أزياء تنكرية لثلاث شخصيات سينمائية من أفلام الرعب كانت هي أبرز أفلام الرعب التي طرحت خلال العام.

وهذه الشخصيات الثلاث، في مقدمتها شخصية جوكر التي جسدها النجم خواكين فينيكس في فيلمه الجديد الذي يحمل الاسم نفسه، وشخصية البهلوان المرعب "بيني وايز" من فيلم الرعب الشهير IT الذي طرح جزئه الثاني خلال العام الجاري للكاتب والروائي "ستيفن كينج" ومن بطولة النجمة جيسكا شاستن والنجم الكبير جيمس مكفوي، بالإضافة لشخصية "هارلي كوين" من قصص dc المصورة التي تجسدها النجمة مارجو روبي في فيلم "بيردز أوف بري"، المقرر طرحه قريبا والتي سبق وأن جسدتها فيي الجزء الأول من الفيلم عام 2016.


هكذا احتفلت كاثرين زيتا جونز ومايكل دوجلاس بالهالوين (صور)
هكذا احتفلت كاثرين زيتا جونز ومايكل دوجلاس بالهالوين (صور)
هكذا احتفلت كاثرين زيتا جونز ومايكل دوجلاس بالهالوين (صور)
هكذا احتفلت كاثرين زيتا جونز ومايكل دوجلاس بالهالوين (صور)
هكذا احتفلت كاثرين زيتا جونز ومايكل دوجلاس بالهالوين (صور)
هكذا احتفلت كاثرين زيتا جونز ومايكل دوجلاس بالهالوين (صور)
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