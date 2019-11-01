كريم العمري لـ"الفجر الفني": "نصيبي وقسمتك" كتب شهادة ميلادي وأتمنى الحصول على الأوسكار.. وهذا الموقف غير حياتي





* فيلم "أعز الولد " ومسلسل "بيومي في البيت الأبيض" هذه أعمالي المقبلة.





* أتمنى أن أقدم دور طيار في الجيش





* عائلتي وأصحابي هم الجندي المجهول في حياتي





* الفن أخذ مني وقتي وتركيزي وحبي وأعطاني إحساسًا لا يمكن وصفه





* أمير كرارة من أصدقائي المقربين





* أتمنى تجسيد شخصية تاريخية مثل قطز





* منذ طفولتي وأنا بحلم بالأوسكار





*"نصيبي وقسمتك" و"الممر" أقرب الأعمال لقلبي





* أحمد عز متواضع في الحقيقة وأحمد صلاح حسني بكسبه في الطاولة





* أتمنى العمل مع عادل إمام ويحيى الفخراني





التقينا بالممثل كريم العمري فى حوار خاص حيث فتح قلبه لـ"الفجر الفني" وتحدث عن أعماله الفنية وعلاقته بالوسط الفني المواقف التي غيرت حياته للأفضل وساهمت في توجهه للتمثيل





بداياتك في مجال التمثيل ومن الذي شجعك للدخول في هذا المجال؟

بدايتي كانت في 2017، عندما قابلت المنتج أحمد عبد العاطي وتعرفت عليه، وتوسم فيا إني ممكن أمشي في قصة التمثيل دي كويس وبالفعل هو أول شخص قام بتقديمي في مسلسل (نصيبي وقسمتك) ودي كانت حاجة أتشرف بيها إن أنا أول حاجة أعملها كانت تقريبًا البطولة التانية يعني عامل دور صديق البطل اللي بيظط له حياته وبيساعده في كل حاجة وكان دور كمان كويس جدًا وكانت أول مرة بشتغل مع المخرج مصطفى فكري وأستاذ عمرو محمود يس، واللي شجعني الدخول كل اللي حواليا لقيت كل الدعم منعم سواء أهلى والدى ووالدتي أخواتي أصحابي زمايلي الطيارين زمايلي ظباط الجيش كله كان في ضهر وبيشجع الخطوة دي جدًا.





ما الدور الذي تتمني أن تقدمه خلال مسيرتك الفنية؟

أتمنى أقدم دور (طيار) في الجيش أو ظباط في الجيش ده بيمسني من جوا، لأن ده أصلى كذلك نفسي أقدم دور أسرة الشهيد بعد ما الشهيد بيتشهد يعني فهو خلاص في مكانه العظيم اللي ربنا وعده بيه لكن الأسرة اللي فقدت السند والضهر دي بتعيش حياتها ازاي بترجع تعيش في مواقف الحياة والالم اللي بيشوفوه عامل ازاي كنوع من انواع رد الجميل والعرفان بدورهم وبالتضحية اللي قدموها الناس دي أكتر ناس بتتعذب.





وبتمنى أقدم دور لأسرة الشهيد إزاي الناس دي بتعاني بعد ما الشهيد بيرحل يعني وحياتهم بتختلف تمامًا، وبرضو في موضوع خطف الأطفال دي من الحاجات اللي نفسي أقدمها علشان نفهم خطورة الموضوع ونفهم أبعاده كويس ونفهم يعني ايه أسرة بتدمر وأب وأم بيموتوا كل يوم لما يحصل معاهم حاجة زي دي، دول أكتر قضيتين بيمسوني شخصيًا ونفسي إن أنا أقدمهم.





مالشخصية التاريخية التي تتمنى تجسيدها؟

أتمنى أقدم دور (قطز) لأنه من الشخصيات اللي أثرت في حياتي وقرأت عنها كثيرًا ومن أكتر الشخصيات اللي بتعجبني، فشخصية كذلك كانت لديه رسالة واضحة وهدف و"ومامتش" ومقبلش ربنا غير فعلا لما حقق الهدف لانه كان صادق جدًا من جواه في الهدف اللي كان عايز يحققه.





الفن يأخذ ويعطي فماذا أخذ منك وماذا أعطى لك؟

أخد مني كل وقتي وكل تركيزي وكل شغفي وكل حبي يعني مش عايز أعمل أي حاجة غير الفن، هيا مهنتي الجديدة ومركز فيها بشكل غير طبيعي وبقت هي المتعة اللي عندي، وأداني الفن إحساس لا يمكن وصفه الواحد لما بيعمل الحاجة اللي بيحبها بيحس إنه فعلًا عايش بيحس إنه بيتنفس بيحس إنه إنسان الفن نعمة ربنا سبحانه وتعالى إدهالنا علشان تجمل وتحلي حياتنا إذا كان أخد وقتي وتركيزي وكل ده فهو مديني المتعة والسعادة وحالة من الرضى الغير طبيعية".





هل لديك أصدقاء في الوسط الفني؟ ومن أقربهم لك؟

قبل أن أدخل الوسط الفني أمير كرارة صديقي، لأكثر من ١٥ سنة، أسامة منير صديقي من 11 سنة، ماجد المصري من حوالي 9 سنين، محمد عبد المعطي الكاتب صاحبي من أكتر من 16 سنة ، عمرو وهبة كان في شارعنا أنا اللي مربيه يعتبر فأعرفه من زمان جدًا يعني أكتر من 30 سنة على علاقة أسرية يعني وكدة.

ولما دخلت الوسط أقرب الناس ليا المنتج والسيناريست محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة، المنتج أحمد عبد العاطي، مصطفى فكري، هاني أسامة، المخرج محمد سلامة صدقي وحبيبي هاني عادل، حسن الرداد، محمود الليثي، محمود حافظ، نانسي صلاح، وليا أصحاب كتير في الوسط مش عايز أنسى حد.





مع وأم ضد إن السينما تجسد الواقع بجميع أشكاله؟

السينما ليست فنًا لتجسيد الواقع، ونقطة إنها متظهرش حاجات موجودة ده برضو مش من مبادئ السينما، يعني المخدرات موجودة والبلطجة موجودة وكل السلبيات موجودة، هي الفكرة إني أقدر أحبب الناس وعن طريق السينما إني أقولهم إن ده طريق النجاح فيحبوه ويعملوه ويشوفوا ده أقصر طريق وأنجح طريق إن هم ينفذوه أو إني أوصل الرسالة مظبوطة إن كل ده موجود لكن نهايته مش كويسة واللي يمشي في هيضر وهيكون عواقبه كذا وكذا ويشوفها المشاهد بعينه ويشوف المعاناه اللي بيشوفها لما يمشي في طريق مش كويس بيحصل فيه أي حاجة غلط.





والسينما هي وسيلة خطيرة جداً بتأثر على المشاهد وبتقدر توصله كل رسالة محتاجين نوصلها إحنا بنسميها زي السياسة الناعمة فأقدر أوصله الموضوع إن ملغيش الحاجات اللي موجودة في حياتنا فعلا زي البلطجة زي القتل زي كل حاجة وحشة لكن أوريله ايه عواقبها واللي بيعملها ايه اللي بيحصله فبالتالي أقدر أقدم سينما تقوم المجتمع وتقدر تخدم المجتمع وتبني مجتمع سليم ومظبوط يقدر يواكب العصر اللي إحنا فيه ويقدر ينهض ببلدنا





طموحك في مجال التمثيل؟

طول عمري من وأنا صغير بحلم بالأوسكار، يمكن الوقت مش في صالحي يمكن ده اللي بيخليني بحارب إني عايز بسرعة أعمل وأكبر واحقق وانتشر بحيث إني أقدر أخرج برا وأحقق الحلم بتاع الطفولة ده ومش بعيد على ربنا ليه لأ؟





ماالذي يميز ممثلًا عن الآخر؟

حاجات كتير بتميز ما بين الممثل والتاني الممثل إنسان واللي بيميز الإنسان عن التاني روحه وقبوله وصوته ونظراته وتعبيراته وإحساسة كل حاجة كأني بقارن إنسان بإنسان لأن الممثل في الآخر إنسان فأعتقد كل واحد ليه بصمته زي البصمة فعلا زي البصمة كده ما هي موجودة عندنا وبنميز بيها مابين الواحد والتاني، زي ما كل ممثل ليه البصمة بتاعته ماينفعش اتنين يبقوا نفس البصمة أبداً.





ما طبيعة الصعوبات التي واجهتها في مجال التمثيل؟

أكبر صعوبة واجهتها فكرة التحول بعد 21 سنة من العمل كطيار محارب في الجيش إلى ممثل ففكرة تحول الشخصية 180 درجة لتؤدي عملًا مختلفًا صعبة جدًا وخدتت مني مجهود كبير وقراءة ومذاكرة وتركيز وشغل وتعب وكورسات ودراسات.





مواقف غيرت حياتك للأفضل؟

كان أهم موقف غير حياتي مقابلتي لصديقي منذ 2016 سامر ضيف وهو زميل دراسة ومدرب تنمية بشرية كانت حياتي ماشية بشكل معين لحد ما قابلته بعد عمر طويل مكناش اتقابلنا ويرجع ليه الفضل في تغيير وجهات نظري وتحسين أوضاع كثيرة في حياتي، فالتنمية البشرية مهمة للإنسان فعلًا.





حدثنا عن مواقف لك مع المعجبين لا تستطيع نسيانها؟

كانت أكترهم في الزوجة الـ 18 لأني لعبت دور شخصية طارق اللي كان شوية ضعيف من ناحية الإنسانة اللي بيحبها ومنساق لها تماما كان مع هايدي كرم في المسلسل وكان ضعيف الشخصية قدامها وكتبلها نص شركته وبينفذلهًا كل حاجة واضطر يأذذي حسن الرداد بسبب حبه ليها وبسبب كرهها لحسن وكان ضعيف الشخصية قدامها جداً.





فكانت الناس اللي بتقابلن مضايقة مني جدا، وكان بيتقال لي إزاي تبقي ضعيف كده ازاي تعمل كده دي شرانية أوعى تعمل ده يعني بيكلموني وفعلا متأثرين جداً ومش عايزيني أبقى بالشكل ده خالص





هل تستمد طاقتك من الجمهور؟

الجمهور هو أساسا كل حاجة النجاح والطاقة والفشل هو أساس نجاح الفنان هو العامل الاساسي والوحيد في الشغلانة دي فإني ألاقي الناس عارفاني وعارفة أدوراي وبتقولي احنا عارفينك في الدرو كذا برافو عليك في الدور اللي انت عملته هنا أو هنا فكم السعادة والطاقة اللي بتجيلي غير طبيعية بجد.





ماذا لو رجع بك الزمن مع من الفنانين كنت تتمنى العمل؟ ومن في الحاليين؟

تمنيت العمل مع أحمد مظهر، عبد الحليم حافظ، عماد حمدي، صلاح ذو الفقار كل جيل العظماء، فريد شوقي، مجرد فكرة إني ممكن أقدم قدام حد فيهم ف دي لوحدها فرحتني دلوقتي مجرد استحضار الفكرة ، الجيل اللي فات من الممثلين دول هم اللي صنعوا المجد العصر الذهبي للسينما المصرية، هم اللي خلوا كل بيت في الوطن العربي يحب السينما المصرية، ويحب لغتنا وهزارنا وبيوتنا فالناس دي مينفعش اذكر حد فيهم اقل واحد فيهم اقل واحد عمل ادوار فيهم حتى اللي كان بيضرب وبيطلع في ادوار ثانوية يعني يبقا شرف ليا وامنية جميلة جدا اني اقف قدامهم.





أما حديثًا على المستوى الفني اتمنى أقدم أمام كاميرا مروان حامد وأتمنى أشتغل في عمل يكون في كتابة محمد عبد المعطي الكاتب الكبير ده على مستوى المخرجين أو الكتاب لكن على المستوى الفني اتمنى أقف أمام عادل امام يحيى الفخراني ، الاسامي الكبيرة اللي لسا مازلت موجودة عندنا لسا من الجيل اللي فات العظيم اللي كلنا بنتباهى بيهم





أيهما تفضل أكثر المسرح أم السينما؟ ولماذا؟

المسرح هو أساس كل ممثل ومكنش في زمان سينما، ففن التمثيل عندما بدأ قرون مضت كان أساسه المسرح كان هو ديما المنبع لأي موهبه والاساس لكل موهبه، لكن في الزمن اللي احنا فيه ده طبعا السينما أقوى وتاثيرها اقوى وبيعيش ويستمر كذلك الأداء المسرحي بيختلف عن السينمائي شوية، يعني مش كل ممثل ناجح في المسرح بيكون ناجح في السينما والعكس لكن أنا اعتقد ان اني اميل للسينما اكتر اميل لصناعة السينما اميل لكاميرا السينما ، مع اني نفسي في يوم من الايام اقدم مسرح برضو





من الممثل الذي تفضل متابعة أعماله؟

أتابع أعمال الجيل اللي اتربيت عليه الجيل اللي هو طبعا علاء ولي الدين رحمه الله تعالى، محمد هنيدي، كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، احمد عز، إضافة إلى أحمد مكي، دول الناس اللي بستمتع بيهم بالفرجة عليهم في مصر أو في الأعمال العربية اللي بتتقدم دلوقتي.





ما آخر مسلسل شاهدته وما رأيك فيه؟

آخر مسلسل شاهدته "ليالي الحلمية" وشوفته من شهر وبمعدل كل شهرين تلاتة لازم اتفرج عليه وبقف عاجز قدام روعة التمثيل والسيناريو والحوار والاداء وهو عمل مميز أتمنى أن يتكرر في يوم من الـأيام عندنا حجم العمل بعظمة ورقه بإخراجه بكم النجوم بالأداء التمثيلي الأكث من رائع.





حدثنا عن أكتر صفة مميزة فيك وما الصفة التي تكرهها في نفسك؟

اكثر صفة فيا بحبها(القتال) فأنا مقاتل ولما بيبقى عندي هدف مبشوفش غيره، ومبشوفش اي صعاب مبحسش بأي تعب أو زهق ولا يهدأ لي بال غير لما اوصل لهدفي ومدام حطيت في دماغي هدف يبقى بإذن الله لازم أوصل له بدون ملل ومها يجرى ليا اأقوم واحاول واعافر تاني وتالت.

واكثر صفة بكرهها في نفسي (الحساسية) أنا حساس بزيادة يعني ممكن اقل كلمة تضايقني واقل وموقف ياثر فيا والحساسية دي ممكن عاملالي مشاكل في حياتي شوية.





من هو الجندي المجهول في حياة كريم العمري؟

بالتأكيد والدي ووالدتي وإخواتي خاصة شقيقي زياد فهو صديقي الصدوق وأحمد عبود كل زمايلي الطيارين وظباط الجيش دعمهم كان غير محدود وغير طبيعي حتى زمايلي ظباط الشرطة يعني الناس دي تتمني انها تشوفني ناجح الى أقصى درجة، فعمري ما هنسى اصحابي وأهلي والناس كلها اللي وقفت جمبي وساعدتني لحد ما انجح





دور تتمنى أن تقدمه؟

طبعا بلا شك شخصية (إبراهيم الرفاعي) أسطورة مجموعة 39 قتال الصاعقة المصرية، واللي شارك في حرب اكتوبر واستشهد، بعد حرب اكتوبر اعتقد الراجل ده انا بعشقه واتمنى في يوم من الايام إني اقدم دوره.





حدثنا عن علاقتك بأبطال فيلم "الممر" خلف الكاميرا ؟

أول مرة أقابل أحمد عز، هو في الحقيقة إنسان في الحقيقة متواضع جداً، وانسان بسيط وبيضحك ديما وبيهزر وبتكلم مع الناس كلها، أي حد عايز يتصور مثال مشرف فعلاً لأبطال السينما يعني.





أما أحمد صلاح حسني ده صاحبي أعرفه من فترة في صداقة بينا وفي الطاولة دايمًا بكسبه، وعلاقتي طيبة بمحمود فراج وأي حد بيحس انه بيتعامل مع بني أدم أبيض من جواه وبشوش وبيضحك وبيتكلم جميل.





وعمر زهران صديقي إنسان جميل جدًا ومثقف ومتواضع وبشوش ومهذب وحد محترم وقابلت محمود حافظ قبل كده في تكريم جامعة بني سويف وانا وهو بقينا أصحاب وهو من الشخصيات اللي على طبيعتها وابن بلد وجدع ودمه خفيف وذهنه حاضر دايمًا وعنده إفيهات تضحك.





وأحمد فاروق فلوكس اتقابلت معاه في تكريم الصاعقة هو من الشخصيات المحترمة والمتواضعة بصراحة كل فريق عمل الفيلم بالمخرج بالمنتج كله كان حلو واللوكيشن كان محترم كان منضبط كان في حالة من الوعي ان الناس بتقدم حاجة فعلا هم عارفين عاملة ازاي.





من المطربين الذين تفضل الاستماع لهم؟

أم كلثوم، عبد الحليم، عبد الوهاب، ومن الجيل بتاعنا بعشق اسمع محمد محي، محمد فؤاد، محمد منير، عمرو دياب، الناس اللي احنا اتربينا على المزيكا بتاعتهم.





هل تابعت ألبومات هذا الموسم وما رأيك فيها؟

للاسف الشديد مش بسمع المزيكا بتاعت الأيام دي، لأني بعزف عود ومزيكته بتظهر أكثر في المزيكا الشرقي ومزيا اليومين دول بتعتمد على الآلات الغربية، فللأسف بقالي فترة كبيرة متابعتتش مش بس الموسم ده اللي قابله كمان إلا طبعًا لو في اغنية ظريفة حلوة كلمتها كويسة والحانها حلوة فالواحد بيتضظر يسمعها طبيعي يعني.0





أيها تفضل العمل أكثر في الأفلام أم المسلسلات؟

بالتأكيد العمل في الأفلام، لأنها تاريخ وثقل الممثل والسيرة الذاتية بتاعته وتطوره وكل حاجة بتتحسب أكتر من الأفلام، وطبعًا المسلسلات اسهل للجمهور وبتوصل للناس لغاية بيوتها لكن تظل السينما هي الهدف بتاعي وهي الهدف اللي نفسي أحققه.





ما أقرب الأعمال الفنية التي قدمتها إلى قلبك؟

"الممر" بحكم أنه عمل بيرجع لبيئتي وتربيتي وحياتي وصحابي وسط أهلي وحياتي العسكرية المصري المشكلة إن دوري فيه كان صغير جدًا مش زي باقي الأعمال اللي عيشتها وتعايشت معها، فملحقتش أعيش الاحساس ده تاني.





ويظل أفضل الأعمال الفنية اللي قدمتها طبعا هو "نصيبي وقسمتك" لانه كان هو شهادة ميلادي وأول حاجه عملتها قدام الكاميرا في الموسم التاني وكان في الموسم التالت اول حاجه اعملها كدور كبير ويكون نقلة ليا والناس تشوف وتعرف اسم الممثل كريم العمري فهو كل موسم بيكون ليا تقدم خاص فده في الأعمال الفنيه بعتبروا بيتي والعمل اللي بنتمي بيه وبتشرف بده لسببين أولا ولمحتوى اللي بيقدموا محتوى محترم جدا ومحتوى بيخدم الناس ومحتوي محتاجينه إحنا في الفتره دي ان تكون كل اعمالنا بالشكل ده ونبعد عن الاسفاف ونبعد عن الاعمال اللي مفيهاش حتى إبداع يعني ممكن يكون في عمل بيخدم الناس وبيقوم المجتمع واهدافه وبيصلح احوالنا لكن مش ممتع لكن ده بيحقق الاتنين المتعه الفنيه وفي نفس الوقت الهدف اللي بيحققها رسالة الفن ده سبب.





والسبب التاني ان كواليس العمل بداية من احمد عبدالعاطي المنتج ومصطفي فكري المخرج وعمرو محمود ياسين الكاتب بمثابة أسرة محترمه متواضعه محترفة وأي ممثل يدخل العمل ده فعلاً بيكون إضافه ليه واتمني إني أفضل معاهم في العمل ده مهما كبرت مهما احتاجوني في دور وأنا اتشرف بإن كان ده شهادة ميلادي والاجواء والنظام اللي بيشتغلوا بيه حتي جوا المكان هو من امتع الظروف اللي بتتخلق يعني الواحد لما بيخلص تصوير او بيخلص تمثيل فعلا مبيكنش عايز يخلص العمل ده من كتر الجو العام المريح من اصغر عامل موجود لغاية المنتج والمخرج والكان فيظل نصيبي وقسمتك هو من اقرب الاعمال لقلبي فعلًا.





ما رأيك في دورات المهرجانات مؤخرًا مثل الجونة وإسكندرية؟

كل المهرجانات دي واجهة مشرفه لينا وحاجة كويسه لينا ودي بترسخ ريادتنا الفنية في الشرق الاوسط وسط الشعوب كلها تاني حاجة هي ترويج هائل لبلدنا وللناس اللي بتشوف احنا بنعمل ايه اللي بيحصل وكده اعتراضي الوحيد علي الحاجات اللي بتقدم في هذه المهرجات بتبقي أعمال قليلة جدًا ويمكن أقوى هذه المهرجانات القاهره السينيمائي هو اللي بيقدم محتوى ممتاز ويجب فتح باب الإنتاج بشكل اكبر وتسهيل المصاعب أمام المبدعين والمفكرين عشان نقدر نشوف المهرجات دي بقوة المهرجانات اللي بنشوفها حوالينا في المنطقة مش هقول حول العالم.





والمهم في النهاية مصلحة البلد والسياحة والفن هو اقوي حاجه ممكن نواجه بيها كل هذه التحديات اللي بتتعرض لها مصر ولازم نعمل زي ما الرئيس قال في تكريم ابطال "الممر" في اخر ندوة تثقيفيه في القوات المسلحة لازم عمل زي الممر يتعمل كل ٦ شهور.





وبالتاكيد الفن المصري هو اللي محقق لنا الرياده وسط شعوب العالم واظن ان الممر ومسلسل زي نصيبي وقسمتك هي خير دليل علي ده احنا لغاية دلوقتي ابطال السينيما المصرية واتمنى نحافظ علي ده ومنفقدش المجهود والإبداع اللي عملته الاجيال والعصر الذهبي وجيل الخمسينات وتعب فيه وطلع مجهوده وابداعه فيه منفقدش الكلام ده في زمنا ده ونضيع التراث ده اللي تركه أن ابائنا وأجدادنا دلوقتي في الفترة اللي احنا محتاجينه فيها.





ما الأعمال الفنية الجديدة التي تستعد لها والشخصيات التي تجسدها؟

الأعمال اللي انا اشتركت خلاص فيها ولسه منزلتش في مسلسل "بيومي في البيت الأبيض" يقال انه هينزل في رمضان اللي جاي انا لحد دلوقتي معرفش الملسل حلو جدًا وكانت تجربتي فيه مختلفة تمامًا عن اللي انا عملته بلعب خلاله دور وزير الإعلام الأمريكي قدام بيومي اللي بيجسد شخصية رئيس أمريكا، والعمل مع بيومي فؤاد تجربة مختلفة تمامًا ومدرسة مختلفة خالص.





واشتركت في فيلم "أعز الولد" إنتاج هاني أسامة وإخراج سحر نوح، وده المفروض هينزل في منتصف السنة الجديدة وعامل فيه دور برضو كوميدي ودور كويس جداً، والفيلم ده اللي بيميزه إن فيه كمية نجوم مشاركة غير طبيعية بداية من الجيل الذهبي ميرفت أمين ورجاء الجداوي ودلال عبد العزيز وشيرين وفي مجموعة كبيرة من الفنانين زي عمرو يوسف ، منى ذكي ، أمينة خليل ، أروى جودة ، ريهام عبد الغفور ، محمد شاهين، عمرو سلامة أول مرة يظهر فيه كممثل معانا ، وكان دوري الحمد لله مميز وكويس ونال إعجاب كل الناس اللي معانا، سواء المخرج أو المنتج يعني.





وللأسف الشديد لا يوجد أعمال جديدة بحضر لها 0وأتمنى إن أنا أشترك إن شاء الله في عمل سينمائي قادم بإذن الله أو أي حاجة في أعمال رمضان القادمة، رغم قلة الأعمال اللي بتحصل بس أتمنى إن يبقى ليا دور فيها إن شاء الله و أتمنى دوري يكون موجود دايمًا في أي حاجة تابعة للمؤسسة العسكرية البيت اللي بنتمي ليه، أتشرف إني اشتغل معاهم في أي دور زي ما قبلت بالبظبط دور "الممر" رغم صغر حجمه، لكن لأن نظرًا لحجم العمل وأهميته فكان عندي إستعداد أعمل ولو مشهد واحد في العمل فأتمنى إن شاء الله إن اللي جاي في المؤسسة زي على حسب توجيهات السيد الرئيس إن شاء الله يكون ليا فيها بإذن الله دور أكبر خاصة إن دي مؤسستي وبيتي.







