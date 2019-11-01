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استشاري نفسي يوضح أسباب هروب الرجل من علاقات الارتباط
الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:34 ص
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نعيم يوسف
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كشف إبراهيم خطاب، مستشار نفسي وأسري، عن الأسباب التي تجعل الرجل يهرب من علاقات الارتباط، لافتا إلى أنه ربما يكون الرجل يهرب من المسئولية، وربما تكون المرأة "زنانة، وبتتكلم كتير".
وأوضح "خطاب" في لقاء مع برنامج "هي وبس"، المذاع على قناة "cbc سفرة" الفضائية، وتقدمه رضوى الشربيني، أن الرجل لديه عيوب ونواقص، وإذا اكتشفنا هذه العيوب نستطيع حل المشكلة دون إلقاء اللوم على طرف واحد في العلاقة، وفي بعض الأحيان يكون الرجل غير قادر على تحمل المسئولية وخائفا منها.
وتابع مستشار نفسي وأسري: "الراجل بيهرب عشان هو ابن أمه، وعشان مش قادر يشيل مسئولية أو أن المسئولية زيادة عليه، أو أنه يحب عيشة الحرية أو أنه يرغب في أن يعيش ملك زمانه، ويريد التمتع ببميزات الزواج دون تحمل مسئولياته".
ولفت إلى أن هناك أسباب تتعلق بالطرف الأخر، حيث أن المرأة "بتبقى زنانة لأنها بتحاول تحتويه"، ولكن فيما بعد يهرب الرجل من هذه العلاقة، أو أن تكون السيدة كسولة ولا تحترم مشاعره.
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