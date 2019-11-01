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رئيس بنك التنمية الصناعية: ارتفاع سعر الدولار في صالح السياحة والتصدير
الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:23 ص
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نعيم يوسف
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قال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية، إن الحديث عن أسعار الدولار في الفترة المقبلة، هي مجرد رؤية وتوقعات شخصية، سواء التوقعات بانخفاض الدولار أو ارتفاع سعره.
وأشار "فهمي"، في لقاء مع برنامج "مش بالكلام"، المذاع على قناة المحور الفضائية، إلى أنه يتوقع انخفاض سعر الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام، لافتا إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي لابد وأن تكون بالتدريج.
وشدد رئيس بنك التنمية الصناعية، على أن سعر الفائدة مهم جدًا سواء في الادخار أو الصناعة، مشيرا إلى أن مدخرات البنوك وصلت إلى حوالي 4 تريليون، وعندما ينخفض سعر الفائدة يبحث المواطن عن بدائل أخرى.
ولفت إلى أن الدولار مثله مثل أي سلعة إذا زاد عليه الطلب ييرتفع سعره، وإذا انخفض الطلب سينخفض سعر الدولار، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الدولار في صالح المصدر وصالح السياحة لأنه يجعل المصدر قادرا على المنافسة أكثر للمنتجات الأخرى، وتقل تكلفة الرحلات السياحية للسائح القادم لمصر، ولذلك هناك دول مثل الصين تقوم بتخفيض سعر عملتها من أجل المنافسة في التصدير.
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