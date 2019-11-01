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بيكيه يكشف مفاجآت جديدة بشأن صفقة نيمار

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:17 ص
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بيكيه ورئيس برشلونة
بيكيه ورئيس برشلونة
حسن شحاتة
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأت جديدة أعلنها المدافع الإسباني جيرارد بيكيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، بشأن انتقال الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى البلوجرانا، ونصيحته له قبل الرحيل من النادي الكتالوني.

وقال بيكيه في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "حذرت نيمار من الذهاب إلى باريس سان جيرمان في الإنتقالات الصيفية لعام 2017، أخبرته أنه ذاهب إلى السجن الذهبي".

وأضاف: "نيمار كان يريد العودة إلى برشلونة بالفعل، وأبواب النادي ما زالت مفتوحة أمامه بلا شك، مؤكدًا على سعيهم لجلب الصفقة في الإنتقالات الماضية، حيث عرض لاعبي البلوجرانا تأخير دفعات رواتبهم من أجل دعم إدارة برشلونة ماليًا، وتجنب الوقوع في فخ أي تجاوزات تتعلق باللعب المالي النظيف".

واختتم بيكيه حديثه قائلاً: "أخبرنا رئيس النادي بأننا جاهزون لتأخير رواتبنا، من أجل تجنب الوقوع في مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف، حتى يتمكنوا من التعاقد مع نيمار".

ومن الجدير بالذكر أن نيمار رحل عن برشلونة في الإنتقالات الصيفية لعام 2017، متجهًا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة قياسية قدرت بنحو 222 مليون يورو، ولكن سرعان ما أعلن اللاعب عن رغبته في العودة إلى صفوف النادي الكتالوني في نهاية الموسم الماضي، ولكن المفاوضات أنتهت بالفشل بسبب تعنت إدارة النادي الباريسي.

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الكلمات المفتاحية

نيمار بيكيه ورئيس برشلونة برشلونة باريس سان جيرمان الكرة

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