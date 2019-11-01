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يوفنتوس يهدد برشلونة وريال مدريد في الصفقة الكبري

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:14 ص
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يوفنتوس
يوفنتوس
محمد جمال
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أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة يوفنتوس الإيطالى في التعاقد مع مهاجم خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم خط الهجوم خلال الموسم القادم.

يوفنتوس يزاحم ليفربول وريال مدريد وبرشلونة علي المهاجم النرويجي

ويسعي يوفنتوس لمزاحمة الكبار في الدوري الانجليزي والإسببانى في التعاقد مع مهاجم سالزبورج النمساوى إيرلينج هالاند، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم مركز الهجوم.

وذكرت صحيفة " لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطاليه أنا يوفنتوس يريد التعاقد مع هالاند والفوز بالسباق الذي من الممكن أن ينافسه فيه فريق ليفربول الإنجليزي بعدما أشاد يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول بعد مباراة الريدز وسالزبورج النمساوي الأخيرة والتى انتهت بفوز كتيبة ملوب برباعيه مقابل ثلاث أهداف، ويسعي فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس الإيطالى، لإقناع وكيل اللاعبين مينو رايولا بمساعدة اليوفي لإقناع اللاعب باختيار الانضمام إلى البيانكونيري.

وأشارت الصحيفة أن اللاعب هالاند صاحب ال 19 عام متابع من قبل الأندية الأوروبية الكبرى مثل مانشستر يونايتد و ريال مدريد و ليفربول و برشلونة للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بعد إنفجار موهبته مع منتخب النمسا ونادي سالزبورج وتسجيل الأهداف ببراعه.

مادا قدم هالاند مع سالزبورج النمساوى

شارك النجم النمساوي الذي تألق خلال الموسم الحالي مع سالزبورج في بطولة الدوري ودوري أبطال أوروبا، وشارك في 22 مباراة سجل خلالهم 15 هدف من بينهم 6 أهداف في 3 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا من بينهم هدف في ليفربول الإنجليزي.

ويعتمد يوفنتوس الإيطالى خلال الفترة الحالية علي المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي يبلغ 32 عام والمهاجم الأرجنتيني هيجواين ولذلك يسعي الي في لتدعيم خط الهجوم.

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