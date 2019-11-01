لاعب عربي يخلف بيل في ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إسبانية، على أقترب نجم عربي جديد من الإنضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، بديلاً للدولي الويلزي جاريث بيل، خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.





وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، أبدت أهتمامها بالتعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس أمستردام الهولندي".





وأضافت: "ريال مدريد يسعى أيضًا لإنهاء صفقة دوني فان دي بيك، لاعب وسط النادي الهولندي، إلى جانب الجناح الدولي المغربي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".





وفي سياق متصل، كشف شبكة "ديفانسا سنترال"، عن قرار زياش النهائي، وهو الرحيل إلى ريال مدريد، ليقطع خطو كبيرة في مسيرته الكروية بالتوقيع لأحد أفضل الأندية في العالم.





وأشارت الشبكة إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع زياش كبديل للويلزي جاريث بيل، في حالة رحيل الأخير عن الميرنجي، لتدعيم صفوف الفريق الإسباني بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه في الفترة الأخيرة خاصة الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا.





ومن الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية أكدت رحيل جاريث بيل عن صفوف الميرنجي في الانتقالات الصيفية القادمة، متجهًا إلى الأندية الصين، في ظل صراعه الأخير مع زيدان بعدما خرج من حسابات المدرب الفرنسي بشكل كبير.



