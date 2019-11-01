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ماذا يعني تقدم مصر في تقرير ممارسة الأعمال؟.. عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف يجيب

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:13 ص
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بوابة الفجر
نعيم يوسف
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قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن تقرير ممارسة الأعمال الذي تقدمت فيه مصر 6 مراكز، يقيس سهولة إنشاء وتشغيل المشروعات داخل الدولة، من بداية تأسيس الشركات والمصانع، وإجراءات التراخيص، حتى الحصول على الأرباح.

وأضاف "مسعود" في لقاء مع برنامج "همزة وصل" المذاع على قناة النيل الإخبارية، التابعة للتلفزيون المصري، أن تقدم الدولة في هاذ التقرير يعني وجود بيئة أفضل للاستثمار، والمستثمرين، لافتا إلى أن مصر كانت تحتل المرتبة الـ120 عالميا العام الماضي، ولكنها هذا العام قفزت 6 مراكز لتحتل المرتبة الـ114.

وأشار عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إلى أن هناك بندين تقدمت فيهما مصر، وهما: تأسيس الشركات، والحصول على الكهرباء، وهذا يعني أن قدرة المستثمر الأجنبي لتأسيس شركة والحصول على الكهرباء أصبحت أفضل، لافتا إلى أن هذا يعتبر مؤشر للشركات الأجنبية للاستثمار في البلدان المختلفة.
وأوضح أن نفس التقرير وضع مصر ضمن أفضل 25 دولة قامت بعمل إصلاحات اقتصادية.
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