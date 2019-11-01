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محمد يوسف: كنت أدرب الأهلي بطريقة جوارديولا وهذه خطوتي القادمة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:48 ص
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محمد يوسف
محمد يوسف
الفجر الرياضي
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أكد محمد يوسف مدرب الأهلي السابق، أنه من مجشعي الكرة الجميلة التي يقدمها الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي ومدرب برشلونة السابق، مشيرا الى أنه رجل مبتكر في علم كرة القدم ، ,ان الأهلي تحت قيادته عام 2013 عندما حقق دوري أبطال إفريقيا كان يلعب بنفس الطريقة مع إختلاف المستويات.


وقال يوسف في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" الذي يقدمه الاعلامي أحمد شوبير علي قناة أون سبورت ، باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الأهلي حقق نتائج ممتازة مع المارد الأحمر خلال فترة قيادته بالقائمة المتواجد معه، موضحاً أن المدرب الفرنسي كان غير مقتنع بكريم نيدفيد وأحمد الشيخ ثنائي الفريق.

وأضاف" خسرنا البطولة أمام الترجي كان لأسباب خارجية الأجواء في رادس وغياب وليد أزارو وموقف الكاف من كارتيرون كانت سبب الخسارة من الترجي"، مضيفاً " كارتيرون تقبل قرار إقالته باحترام شديد ومازلنا على تواصل معا حتى الآن

إوأختتم المدرب العام لفريق الأهلي السابق قائلاً" أستعد في هذه الأيام للسفر إلى الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة للحصول على دورة من جمعية المدربين المحترفين.

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الكلمات المفتاحية

نهائي افريقيا محمد يوسف كارتيرون جوارديولا بطولة افريقيا الاهلي

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