محمد يوسف: كنت أدرب الأهلي بطريقة جوارديولا وهذه خطوتي القادمة

أكد محمد يوسف مدرب الأهلي السابق، أنه من مجشعي الكرة الجميلة التي يقدمها الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي ومدرب برشلونة السابق، مشيرا الى أنه رجل مبتكر في علم كرة القدم ، ,ان الأهلي تحت قيادته عام 2013 عندما حقق دوري أبطال إفريقيا كان يلعب بنفس الطريقة مع إختلاف المستويات.



