مستشار كلية القادة والأركان: مواقع التواصل الاجتماعي مثل الأسلحة النووية

قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن هدف الشائعات وحروب الجيل الرابع فقد الثقة بين الشعوب والقيادة السياسية ونشر وصناعة اليأس بين المواطنين، لإضعاف الروح المعنوية العالية بين الناس.





وأضاف "الشهاوي"، في لقاء مع قناة القاهرة والناس الفضائية، أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في نشر الشائعات في ثوان معدودة، لافتا إلى أنها مثل الأسلحة النووية التي تصل موجة انفجارها إلى مئات الكيلومترات في ثوان فقط، مشددًا على أنها تعتبر "مواقع خراب اجتماعي".





وتابع مستشار كلية القادة والأركان، أنه خلال ثلاثة أشهر فقط تعرضت مصر لـ60 ألف شائعة، والهدف تعطييل الشعب المصري عن العمل، في الوقت الذي تشهد فيه مصر نهضة تنموية كبيرة.



