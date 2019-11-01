Advertisements
Advertisements
Advertisements

مستشار كلية القادة والأركان: مواقع التواصل الاجتماعي مثل الأسلحة النووية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:42 ص
Advertisements
بوابة الفجر
نعيم يوسف
Advertisements
قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن هدف الشائعات وحروب الجيل الرابع فقد الثقة بين الشعوب والقيادة السياسية ونشر وصناعة اليأس بين المواطنين، لإضعاف الروح المعنوية العالية بين الناس.

وأضاف "الشهاوي"، في لقاء مع قناة القاهرة والناس الفضائية، أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في نشر الشائعات في ثوان معدودة، لافتا إلى أنها مثل الأسلحة النووية التي تصل موجة انفجارها إلى مئات الكيلومترات في ثوان فقط، مشددًا على أنها تعتبر "مواقع خراب اجتماعي".

وتابع مستشار كلية القادة والأركان، أنه خلال ثلاثة أشهر فقط تعرضت مصر لـ60 ألف شائعة، والهدف تعطييل الشعب المصري عن العمل، في الوقت الذي تشهد فيه مصر نهضة تنموية كبيرة.

وشدد على أن مؤسسات الدولة عليها دور كبير لتوفير المعلومات للرد على الشائعات للقضاء عليها، ولكن في نفس الوقت يجب على الإعلام تحري الصدق في المعلومات التي ينقلها عن المؤسسات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر توك شو الشهاوي الشائعات أخبار

أخبار تهمك

"الداخلية" تكشف تفاصيل استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يطلب والخطيب يحقق الأمنية.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تكشف عن طقس الجمعة.. وتحذر سكان هذه المناطق من الرياح والشبورة المائية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

فرج عامر: قرار الأهلي كشف المستور في الكرة المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

منذ حوالي 18 ساعة

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار الزمالك اليوم 31 أكتوبر: خطف صفقة الأهلي المميزة.. وحقيقة رحيل نجم الفريق.. وعودة كهربا

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جديد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقدم عرضا ضخما لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبارادات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قرار هام لإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد اجتماع السيسي وأبي أحمد

منذ حوالي 18 ساعة

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"الشهاوي": مصر تعرضت إلى 60 ألف شائعة خلال شهرين (فيديو)

مستشار كلية القادة: مصر تعرضت إلى 60 ألف شائعة خلال 3 أشهر

مستشار كلية القادة: مصر نفذت 11 ألف مشروع خلال 4 سنوات

"الشهاوي": قواتنا المسلحة نجحت في القضاء على الكتلة الصلبة للإرهابيين ومعاونيهم

الشهاوي: قواتنا في سيناء تفوق عدد التي حررنا بها الكويت (فيديو)

"الشهاوي": نواجه حروب الجيل الرابع بكثافة لوجود تقدم قوي من الدولة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:11 ص

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبارادات الصلح بين مرتضى والخطيب

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

09:38 م

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

07:18 م

"الداخلية" تكشف تفاصيل استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص

12:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status