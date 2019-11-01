عاجل.. كاتي بيري تنشر اللقطات الأولى من عطلتها بمصر (صور)

كاتي بيري، بنشر أولى اللقطات لها من سفح الأهرام برفقة خطيبها النجم أورلاندو بلوم.

ونشرت كيتي، مجموعة من اللقطات كانت بالكامل بجانب أهرامات الجيزة، كان منها لقطات اعتلت بها الهرم الأكبر، ولقطات أخرى التقطتها عند الشروق.





تعليقها على الصور

وكتبت كاتي مع اللقطات، عبارات عن تقاليد المصريين القدماء عن التحنيط والحياة بعد الموت، وربطت كاتي هذه العبارات بحياتها الخاصة.



وقالت أنه في المعتقدات المصرية القديمة يوزن قلب الشخص بعد موته، ويجب أن يكون وزن أخف من الريشة ليعبر من بوابات الموتى.



وأضافت، أن والدتها كانت تصفها بالريشة طيلة حياتها، وهي تتمنى الآن أن يكون قلبها كذلك، حتى إذا ما انتهت هذه الحياة تكن لها فرصة العبور لما بعد ذلك.



واختتم كاتي فقرته في المنشور بإعلانها اتمامها لعامها الـ 35، وهي في أحضان خطيبها النجم الكبير أورلاندو بلوم الشهير بتجسيده لدور "ليجولاس" في ثلاثية أفلام ملك الخواتم.



