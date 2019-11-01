Advertisements
عاجل.. كاتي بيري تنشر اللقطات الأولى من عطلتها بمصر (صور)
الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:49 ص
Advertisements
أحمد جمال أحمد
Advertisements
بعد تردد أنباء قضائها عطلتها بمصر للاحتفال بعيد ميلادها الـ 35، قامت النجمة كاتي بيري، بنشر أولى اللقطات لها من سفح الأهرام برفقة خطيبها النجم أورلاندو بلوم.
وقالت أنه في المعتقدات المصرية القديمة يوزن قلب الشخص بعد موته، ويجب أن يكون وزن أخف من الريشة ليعبر من بوابات الموتى.
وأضافت، أن والدتها كانت تصفها بالريشة طيلة حياتها، وهي تتمنى الآن أن يكون قلبها كذلك، حتى إذا ما انتهت هذه الحياة تكن لها فرصة العبور لما بعد ذلك.
واختتم كاتي فقرته في المنشور بإعلانها اتمامها لعامها الـ 35، وهي في أحضان خطيبها النجم الكبير أورلاندو بلوم الشهير بتجسيده لدور "ليجولاس" في ثلاثية أفلام ملك الخواتم.
ونشرت كيتي، مجموعة من اللقطات كانت بالكامل بجانب أهرامات الجيزة، كان منها لقطات اعتلت بها الهرم الأكبر، ولقطات أخرى التقطتها عند الشروق.
تعليقها على الصور
وكتبت كاتي مع اللقطات، عبارات عن تقاليد المصريين القدماء عن التحنيط والحياة بعد الموت، وربطت كاتي هذه العبارات بحياتها الخاصة.
وكتبت كاتي مع اللقطات، عبارات عن تقاليد المصريين القدماء عن التحنيط والحياة بعد الموت، وربطت كاتي هذه العبارات بحياتها الخاصة.
وقالت أنه في المعتقدات المصرية القديمة يوزن قلب الشخص بعد موته، ويجب أن يكون وزن أخف من الريشة ليعبر من بوابات الموتى.
وأضافت، أن والدتها كانت تصفها بالريشة طيلة حياتها، وهي تتمنى الآن أن يكون قلبها كذلك، حتى إذا ما انتهت هذه الحياة تكن لها فرصة العبور لما بعد ذلك.
واختتم كاتي فقرته في المنشور بإعلانها اتمامها لعامها الـ 35، وهي في أحضان خطيبها النجم الكبير أورلاندو بلوم الشهير بتجسيده لدور "ليجولاس" في ثلاثية أفلام ملك الخواتم.
إطلالتها خلال زيارتها مصر
وكانت إطلالة كيتي خفيفة تليق بالأجواء الحارة بمنطقة الأهرامات، وبدى على أورلاندو بلوم النحافة الزائدة، حيث اختار الظهور بهذه اللقطات مرتديا لقميص مزين بالوورد من الخارج.
وكانت إطلالة كيتي خفيفة تليق بالأجواء الحارة بمنطقة الأهرامات، وبدى على أورلاندو بلوم النحافة الزائدة، حيث اختار الظهور بهذه اللقطات مرتديا لقميص مزين بالوورد من الخارج.
Advertisements