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أستاذ بجامعة المنصورة تكشف طريقة الاستزراع السمكي في المنازل

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:41 ص
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بوابة الفجر
نعيم يوسف
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كشفت الدكتورة فيولا حسن، أستاذ ورئيس قسم أمراض الأسماك بجامعة المنصورة، عن خطوات استزراع الأسماك فوق أسطح المنازل.

وأوضحت "حسن" في لقاء مع قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن ذلك يتم من خلال شراء أحواض بلاستيكية السعة الاستيعابية الخاصة بها تتراوح مساحتها من متر مكعب إلى 2 متر مكعب أو 5 متر مكعب، على حسب مساحة السطح نفسه، ويتم تزويدها بمواسير ري، ومواسير صرف يتم توصيلها بمواسير صرف المنزل.

وأشارت أستاذ ورئيس قسم أمراض الأسماك بجامعة المنصورة، إلى أنه يتم وضع 10 سمكات صغيرة والتي يطلق عليها "زريعة" في كل متر، ويتم علفها ووضع سماد خفيف عليها، لافتة إلى أنه إذا أطعم السمك 2 كيلو جرام يتحول السمك إلى كيلو جرام.

ولفتت إلى أنه يمكن وضع زريعات في المتر الواحد تتراوح بين 10 إلى 500 زريعة، مشيرة إلى ضرورة وضع هوايات في الأحواض.
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