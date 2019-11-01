اليوم.. حفل عمرو دياب بمركز المنارة في التجمع الخامس

يحيي الليلة الهضبة عمرو دياب، حفلا غنائيًا بمركز المنارة في التجمع الخامس، لصالح إحدى مطاعم المأكولات الجاهزة.

ومن المقرر أن يقدم الهضبة مجموعة متنوعة من أغانيه الحديثة والقديمة ومنها بحبه، قدام مرايتها، بعد الليالى، قمرين، نور العين، وغيرها.

الهضبة الأكثر استماعًا على أنغامي

ومؤخرًا احتل عمرو دياب، تطبيق أنغامي، بثلاث أغنيات له صدارة أكثر الأغاني استماعًا على تطبيق "أنغامي".





تصدرت أغنيته "قدام مرايتها"، من حيث الاستماع المركز الأول، واحتل المركز الثاني أغنيته "تحيرك"، ورتبت أغنيته "يوم تلات"، في المركز الخامس.





أهم إنجازاته

يذكر أن الفنان عمرو دياب، أكثر مطرب في الشرق الأوسط استماعًا لأغانيه عبر تطبيق "Deezer Music " ، بالإضافة إلى كونه أول مطرب عربي يطرح أغانيه جامعة بين الألحان الشرقية والغربية معًا مثل أغنية: "حبيبي ولا على باله"، وتم اختيار أغانيه كأفضل أغاني بالعالم.





كما أن الفنان عمرو دياب، أول مطرب تعرض أغانيه في العديد من الأفلام الأجنبية، وتم ترجمتها إلى العديد من اللغات المختلفة .





وقدم الفنان عمرو دياب، موسيقى الهاوس وصدرت للخارج لأكثر من دولة أوروبية .





أعماله الفنية

على صعيد أخر شارك الفنان عمرو دياب في بعض الأعمال التليفزيونية منها : فيلم "العفاريت" الذي صدر عام 1990م، أيس كريم في جليم عام 1992م ، ضحك ولعب وجد وحب عام 1993م .





قام الفنان عمرو دياب بتلحين العديد من أغانيه الخاصه بنفسه منها : أيوة انا عارف، تنسى واحدة، معاك بجد، قالتلي قول، ذكريات، عيني منك، قلوب، توبة، حلوة الأيام ،مرتحناش، أجمل ما فيكي، بلاش تكلمها.





طرح الفنان عمرو دياب، بعض الأغاني المنفردة من ألبومه الجديد "أنا غير" منها "يوم تلات، تحيرك، قدام مرايتها".





اغنية "قدام مرايتها" كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور.





من المقرر أن يطرح الفنان عمرو دياب ألبومه "أنا غير"، كامل خلال هذه الفترة القادمة.