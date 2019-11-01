تعرف على أول سيدة تشغل منصب رئيس مجلس مدينة بالمحافظات الحدودية (فيديو)

عرضت قناة "TeN" الفضائية، تقريرًا عن السيدة هدى مغربي، وهي أول سيدة تشغل منصب رئيس مجلس مدينة بالمحافظات الحدودية وذلك في إطار سعي الدولة لتمكين المرأة المصرية.





وتولت "مغربي"، في أكتوبر الماضي منصب رئيس مجلس مدينة سفاجا، وهي مدينة سياحية في محافظة البحر الأحمر.





وقالت "مغربي" في لقاء مع القناة إنها منذ توليها للمسئولية، وهي تبعث برسالة للمواطنين مفادها، أنه لا ييوجد باب مسئول يُغلق أمام المواطنين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقنوات التواصل متاحة أمام كل مواطن.

وتابعت، أن كل مواطن يقدر يوصل لرئيس الجمهورية وهو قاعد في بيته.



