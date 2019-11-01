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الأرصاد تكشف عن طقس الجمعة.. وتحذر سكان هذه المناطق من الرياح والشبورة المائية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:56 ص
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بوابة الفجر
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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا، قالت فيه، إن الخبراء يتوقعوا أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

وأضاف البيان: تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

واختتم: حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.



الأرصاد تكشف عن طقس الجمعة.. وتحذر سكان هذه المناطق من الرياح والشبورة المائية
الأرصاد تكشف عن طقس الجمعة.. وتحذر سكان هذه المناطق من الرياح والشبورة المائية
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