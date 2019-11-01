خبير ثروة معدنية: مصر تعرضت لأزمات في منتهى الشراسة ومرت بسلام

أشاد الدكتور عبد العال عطية، خبير الثروة المعدنية، بالقائمين على مصانع شركة النصر للكيماويات الوسيطة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، مشيرا إلى أنهم يسابقون الزمن ويصلحون أخطاء سنوات، ويقرأون بيانات تم إهمالها كثيرًا.





وأضاف "عطية" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي أحمد سمير، أن هؤلاء يقرأون الواقع بشكل جيد، ويتحملون ما لا يتحمله بشر من أجل البلد.





وتابع خبير الثروة المعدنية، أن مصر تعرضت لأزمات في منتهى الشراسة ومرت بسلام، وهذا مثل خروج شركة عملاقة في صناعة الأسمنت، وهي القومية للأسمنت، رغم وجود طلب كبير على الأسمنت، ولم يشعر أحد بخروج هذه الشركة العملاقة وذلك بسبب افتتاح خطوط إنتاج تابعة للقوات المسلحة.



