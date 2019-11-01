Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير ثروة معدنية: مصر تعرضت لأزمات في منتهى الشراسة ومرت بسلام

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:56 ص
Advertisements
بوابة الفجر
نعيم يوسف
Advertisements
أشاد الدكتور عبد العال عطية، خبير الثروة المعدنية، بالقائمين على مصانع شركة النصر للكيماويات الوسيطة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، مشيرا إلى أنهم يسابقون الزمن ويصلحون أخطاء سنوات، ويقرأون بيانات تم إهمالها كثيرًا. 

وأضاف "عطية" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي أحمد سمير، أن هؤلاء يقرأون الواقع بشكل جيد، ويتحملون ما لا يتحمله بشر من أجل البلد.

وتابع خبير الثروة المعدنية، أن مصر تعرضت لأزمات في منتهى الشراسة ومرت بسلام، وهذا مثل خروج شركة عملاقة في صناعة الأسمنت، وهي القومية للأسمنت، رغم وجود طلب كبير على الأسمنت، ولم يشعر أحد بخروج هذه الشركة العملاقة وذلك بسبب افتتاح خطوط إنتاج تابعة للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن افتتاح مصانع النصر للكيماويات يعتبر ترجمة لسياسة محترفة لتصنيع الخامات التعدينية، وهي تدخل في جميع صناعات الأدوية وصناعات الكيماويات وهي كانت مصر تعتمد فيها على الاستيراد من الخارج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر شركه النصر للكيماويات توك شو أخبار

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يقدم عرضا ضخما لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قرار هام لإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد اجتماع السيسي وأبي أحمد

منذ حوالي 18 ساعة

فرج عامر: قرار الأهلي كشف المستور في الكرة المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

منذ حوالي 18 ساعة

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 4 ساعات

"الداخلية" تكشف تفاصيل استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تكشف عن طقس الجمعة.. وتحذر سكان هذه المناطق من الرياح والشبورة المائية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

فايلر يطلب والخطيب يحقق الأمنية.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبارادات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ أقل من ساعة

أخبار الزمالك اليوم 31 أكتوبر: خطف صفقة الأهلي المميزة.. وحقيقة رحيل نجم الفريق.. وعودة كهربا

منذ حوالي 10 ساعات

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جديد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

منذ يوم

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعة

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

السبت.. نقيب العلميين يفتتح الملتقى الدولي التاسع لاقتصاديات المناجم والمحاجر بالوطن العربي

"السيسى" يفتتح المؤتمر العربى الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية

المنظمة العربية للتعدين: مصر حققت انجازات ضخمة تحت قيادة السيسي

السيسي يفتتح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة

خبير ثروة المعدنية: طن الرمل عند طحنه فقط ترتفع قيمته من 120 جنيهًا لـ6 آلاف

خبير ثروة المعدنية: الجِير في مصر أهم من الذهب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:11 ص

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبارادات الصلح بين مرتضى والخطيب

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

09:38 م

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

07:18 م

"الداخلية" تكشف تفاصيل استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص

12:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status