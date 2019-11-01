اختتام فعاليات مهرجان الكويت السينمائي بإعلان جوائز دورته الثالثة





أقيم أمس الخميس حفل إعلان وتوزيع جوائزم هرجان الكويت السينمائي دورته الثالثة.





وأقيم الحفل في مكتبة الكويت الوطنية بحضور عدد من الفنانين والمثقفين.





الجوائز

وفي مسابقة الفيلم الوثائقي القصير فاز بالمركز الأول (هكذا ولدت) للمخرج عبد الوهاب الأصبحي، بينما فاز بالمركز الثاني (الديجتال والأفلام) للمخرج محمد الهولي، وحل بالمركز الثالث (العنف اللطيف) للمخرجين سعد جمال وأحمد الخضري.





وفي مسابقة الفيلم الوثائقي الطويل فاز بالمركز الأول (زري) للمخرج حسين حبيب، بينما جاء بالمركز الثاني (الشهيد الحي) للمخرج ثنيان الرشود، وحل ثالثا (اعطيني قلم) للمخرجة ميس الفلكاوي.



وفي مسابقة الفيلم الوثائقي القصير فاز بالمركز الأول (هكذا ولدت) للمخرج عبد الوهاب الأصبحي، بينما فاز بالمركز الثاني (الديجتال والأفلام) للمخرج محمد الهولي، وحل بالمركز الثالث (العنف اللطيف) للمخرجين سعد جمال وأحمد الخضري.

وفي مسابقة الفيلم الوثائقي الطويل فاز بالمركز الأول (زري) للمخرج حسين حبيب، بينما جاء بالمركز الثاني (الشهيد الحي) للمخرج ثنيان الرشود، وحل ثالثا (اعطيني قلم) للمخرجة ميس الفلكاوي.





كلمة رئيسة المهرجان

وفي كلمة الختام قالت رئيسة المهرجان فاطمة الحسينان إن المهرجان حقق أهدافه وعمل على تحريك السينما الكويتية وتنشيطها وتحفيز الشباب الكويتي لتقديم الأفضل.



وأضافت أن الدورة الثالثة ركزت على الأفلام الوثائقية القصيرة والطويلة لأهميتها من حيث المجهود والبحث عن الحقيقة، مشيرة إلى أن الفيلم الروائي الطويل ستكون له مكانته في الدورات المقبلة.

ونظم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدورة الثالثة من المهرجان بمشاركة 21 فيلما.



