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ريال مدريد يضحي بهذا الثنائي لضم نجم تشيلسي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 04:21 ص
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فريق تشيلسي
فريق تشيلسي
حسام مجدي
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قرر نادي ريال مدريد الإسباني التضحيه بنجمي الفريق خلال الفترة القادمة ليتمكن من التعاقد مع نجم نادي تشيلسي الإنجليزي.

ريال مدريد يقرر التضحية بخاميس وبيل

وكشف موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني أن نادي ريال مدريد قرر بيع الويلزي جاريث بيل والكولومبي خاميس رودريجيز خلال الفترة القادمة.

سبب رغبة ريال مدريد في بيع نجميه

وأكد الموقع أن نادي ريال مدريد قرر بيع بيل ورودريجيز الفترة القادمة نظرا لرغبة النادي في التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط نادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

قيمة بيع نجمي ريال مدريد

كما أشار الموقع إلى أن ريال مدريد يريد بيع بيل ورودريجيز مقابل ما لا يقل عن 100 مليون يورو ليستعمل بعد ذلك هذا المبلغ لإنهاء صفقة كانتي في الصيف.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد أشارت إلى أن نادي ريال مدريد يريد تدعيم خط وسط الفريق في نهاية الموسم والتعاقد مع لاعب قوي في هذا المركز.

مشاركات كانتي مع تشيلسي

وقد شارك نجولو كانتي في 6 مباراة فقط حتى الآن خلال هذا الموسم مع نادي تشيلسي بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين ولم يصنع أي أهداف.

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