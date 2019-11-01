ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهتي ليفربول ومانشستر سيتي

تنطلق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز غداً السبت، لحساب الجولة الحادية عشر، من الدوري الأقوي والأغلي في العالم.





ويتصدر فريق ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب الفوز في 9 مواجهات والتعادل في لقاء وحيد أمام غريمة التقليدي، مانشستر يونايتد، ودون تلقي أي خسارة، حيث يمتلك الليفر في رصيده 28 نقطة.





مانشستر سيتي وساوثهامبتون

ويبدأ وصيف الدوري الإنجليزي وحامل اللقب فريق مانشستر سيتي منافسات الغد بمواجهة ساوثهامبتون، في إطار منافسات الجولة.





وتنطلق مباراة مانشستر سيتى ضد ساوثهامبتون فى تمام الساعة الخامسة مساءً علي ملعب الغتحاد معقل السيتزن، ووسط جماهيره.

ويسعي أبناء بيب جوارديولا للفوز على منافسه غداً، والاقتراب خطوة نحو صدارة الدورى خلال المنافسة الشرسة أمام ليفربول المتصدر الحإلى لجدول ترتيب الدورى.

ويبتعد مانشستر سيتى فى وصافة جدول ترتيب بفارق 6 نقاط عن الليفر، بعد أن أخفق الفريق فى انطلاقة بطولة الدورى المصرى الممتاز.





تشيلسي و واتفورد





يلاقي فريق تشيلسى نظيره واتفورد ضمن منافسات الجولة 11 لبطولة الدورى الآنجليزى الممتاز، غداً السبت أيضاً.





وتنطلق مباراة واتفورد وتشيلسى فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب الدبابير.

ويتطلع فرانك لامبارد لمواصلة الصحوة فى الدورى الآنجليزى والخروج من أحزان الإقصاء بكأس رابطة الأندية الإنجليزى لحساب مانشستر يونايتد، بنتيجة 2-1، الأربعاء الماضي. ويتواجد تشيلسى في المربع الذهبي بجدول الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 20 نقطة بفارق 8 نقاط عن المتصدر ليفربول.

فيما يحاول واتفورد جاهداً الهروب من تذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحقيق الإنتصار على ضيفه تشيلسي، متسلحاً بعاملي الأرض والجماهير.

أرسنال وولفرهامبتون

ويلاقي فريق أرسنال فريق وولفراهمبتون، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر أيضاً السبت، ضمن منافسات البريمير ليج .

ويحاول أرسنال نسيان مراراة الخروج المهين أمام ليفربول من كأس الرابطة الإنجليزية عقب الفوز عليه بركلات الترجيح 5-4 بعد مباراة دراماتيكية، لعب خلالها الليفر بفريق الرديف، مدعماً ببعض الوجوه الأساسية . ويتواجد أرسنال فى المرتبة الخامسة بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 16 نقطة بفارق 12 نقطة عن المتصدر فريق ليفربول.

فيما يحتل ولفرهامبتون المرتبة الـ12 في ترتيب الدوري الإنجليزي، ويسعي جاهداً لإعادة النتائج القوية كما فعل في الموسم المنصرم، ووصل للدوري الأوربي عقب إحراج كبار البريمير ليج.

ليفربول وأستون فيلا

يستضيف ملعب فيلا بارك مباراة قوية السبت الموافق 2 نوفمبر 2019، بين أستون فيلا صاحب الأرض والجمهور وليفربول ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، في لقاء سيقوده الحكم جوناثان موس. موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي يستضيف أستون فيلا والذي يلعب له المصريين أحمد المحمدى ومحمود حسن تريزيجية لاعبو منتخب مصر فريق ليفربول والذي يلعب له نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في تمام الخامسة يوم السبت بتوقيت القاهرة والسادسه بتوقيت السعودية والسابعه بتوقيت الإمارات والرابعه بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي. عودة محمد صلاح أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

ومن المتوقع عودة النجم المصري محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول بعدما غاب عن لقاء فريقه أمام أرسنال بكأس الرابطة الإنجليزيه ضمن مباريات دور ال 16 والتى انتهت بتأهل الريدز بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية انتهت بنتيجة 5_5، بينما أستون فيلا حقق الفوز علي وولفرهامبتون بهدفين لهدف ليصعد مع ليفربول لدور ال 8 للكأس كان للاعب مصر أحمد المحمدي هدف خلال اللقاء. وكان ليفربول قد حقق فوز صعب خلال الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بعد الفوز علي توتنهام هوتسيبير بهدفين لهدف كان لمحمد صلاح هدف الفوز من ضربة جزاء، بينما أستون فيلا قد خسر أمام مانشستر سيتي بثلاثيه دون رد.

ويتصدر ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بينما فريق أستون فيلا في المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة.





وفيم يلي يقدم موقع الفجر الرياضي ترتيب الدوري الإنجليزي











