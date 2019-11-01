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بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 03:55 ص
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بوابة الفجر
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وجَّهت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة؛ لبدء صرف معاشات شهر نوفمبر، لما يزيد على 8.277 ملايين قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.210 مليار جنيه، اعتبارا من اليوم الجمعة.

وقالت في تصريحات اليوم، إن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يتاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من يوم الجمعة الأول من نوفمبر، على أن يجرى الصرف من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها بداية من الأحد الثالث من نوفمبر، وذلك لما يزيد على 3.281 ملايين قائم بالصرف بقيمة 4.675 مليارات جنيه.

وأوضحت أن المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي، والتي تبلغ قيمتها 6.142 مليارات جنيه، وتصرف لـ 3.320 ملايين قائم بالصرف، من المقرر صرفها بداية من الثلاثاء الخامس من نوفمبر، بينما تصرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من يوم الأحد، 10 نوفمبر لما يزيد على 1.624 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.392 مليارات جنيه.

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