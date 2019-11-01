Advertisements
Advertisements
Advertisements

باريس سان جيرمان يستمر في القتال على نجم يوفنتوس

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 03:29 ص
Advertisements
يوفنتوس
يوفنتوس
Advertisements
يستمر ناي باريس سان جيرمان الفرنسي في القتال على ضم نجم نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

باريس سان جيرمان يستهدف تشان

وأكدت صحيفة "لو سبورت 10" أن نادي باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع الألماني إيمري تشان لاعب وسط نادي يوفنتوس خلال يناير القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي باريس سان جيرمان كان قد حاول من قبل التعاقد مع تشان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكنه فشل في ذلك.

موقف تشان من الرحيل عن يوفنتوس

وذكرت الصحيفة أن إيمري تشان لا يمانع في الرحيل عن صفوف نادي يوفنتوس الفترة القادمة بسبب قلة مشاركته مع الفريق وبالتحديد عقب خروجه من حسابات ماوريسيو ساري مدرب الفريق.

قيمة تعاقد باريس سان جيرمان مع تشان

وكشفت الصحيفة أن نادي يوفنتوس لن يوافق على بيع تشان في الشتاء القادم بمبلغ أقل من 40 مليون يورو وهو لا يعتبر بالمبلغ الصخم بالنسبة للنادي الفرنسي.

مشاركات إيمري تشان مع يوفنتوس هذا الموسم

وقد شارك إيمري تشان في 7 مباريات فقط حتى الآن مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس باريس سان جيرمان اليوم الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

الأهلي يفاجئ 4 لاعبين

منذ حوالي 5 ساعات

بعد فرمان فايلر.. الأهلي يبدأ مهمة التخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقدم عرضا ضخما لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الزمالك اليوم 31 أكتوبر: خطف صفقة الأهلي المميزة.. وحقيقة رحيل نجم الفريق.. وعودة كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة الفتح ضد الهلال

منذ حوالي 11 ساعة

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ حوالي 17 ساعة

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

منذ حوالي 21 ساعة

"الداخلية" تكشف تفاصيل استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن كهربا والعودة للزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. قرار هام لإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد اجتماع السيسي وأبي أحمد

منذ حوالي 13 ساعة

فرج عامر: قرار الأهلي كشف المستور في الكرة المصرية

منذ ساعة و 24 دقيقة

فايلر يطلب والخطيب يحقق الأمنية.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

منذ حوالي 14 ساعة

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

يوفنتوس يحدد سعر بيع نجمه

برشلونة يصارع سان جيرمان وميونيخ على "طريد" يوفنتوس

يوفنتوس يطعن الريال من الخلف ويفاوض هدف زيدان

يوفنتوس يرد على عرض باريس بشأن نجم السيدة العجوز

باريس يسعى لتعزيز صفوفه بموهبة يوفنتوس

مفاجأة.. باريس سان جيرمان يتحرك لتحصين نجم الفريق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:37 م

مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

عاجل.. بيراميدز يقدم عرضا ضخما لخطف نجم الأهلي

08:20 م

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

07:18 م

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

09:38 م

"الداخلية" تكشف تفاصيل استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص

12:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status