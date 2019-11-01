وكيل رونالدو يعرض على ريال مدريد صفقة جديدة

قام خورخي مينديز وكيل أعمال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي بعرض صفقة جديدة على نادي ريال مدريد الإسباني.





بديل كاسميرو في ريال مدريد





وأكدت شبكة "دون بالون" الإسبانية أن مينديز عرض على نادي ريال مدريد التعاقد مع البرتغالي روبين نيفيز لاعب وسط نادي ولفرهامبتون الإنجليزي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





وأشارت الشبكة إلى أن نادي ريال مدريد كان يبحق عن لاعب قوي يكون خليفة البرازيلي كاسميرو لاعب وسط الفريق في المستقبل.





وأكد مينديز إلى إدارة ريال مدريد أن روبين نيفيز هو أفضل خيار للنادي ليكون بديل كاسميرو في المستقبل.





قيمة تعاقد ريال مدريد مع روبين نيفيز





وكشفت الصحيفة أن مينديز أكد لإدارة ريال مدريد أن التعاقد مع روبين نيفيز لن يكلف خزينة النادي أكثر من 50 مليون يورو بل ويمكن إدراج بعض اللاعبين الغير مؤثرين في الصفقة لتخفيض المبلغ.





مشاركات روبين نيفيز مع نادي ولفرهامبتون هذا الموسم



