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فرج عامر: قرار الأهلي كشف المستور في الكرة المصرية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:13 ص
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فرج عامر
فرج عامر
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علق المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، ورئيس لجنة الشباب السابق بالبرلمان المصري، عن أزمات الدوري منتقداً مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، بر ئاسة هاني أبوريدة.

وصرح فرج عامر عبر برنامج ملك وكتابة المذاع على فضاية الأهلي: "الاتحاد الحالي لا أريد أن أُحمل عليه الكثير، وانتظر من هذه اللجنة المؤقتة أن تأخذ خطوات كثيرة في الجمعية العمومية ".

وواصل رئيس سموحة: "لا يجوز أن يكون يتساوي مراكز الشباب مع الأندية الكبرى، ويجب تأسيس لجنة الأندية المحترفة التي تدير شئون مسابقة الدوري، بكل ما تتعلق بها وتكون لها صلاحيات كاملة وقرارات تكون الزامية، ولجنة الحكام تكون بعيدة عن اتحاد الكرة".

وتابع عامر حديثه: "الحُكم الذي صدر لصالح الأهلي من قبل مركز التسوية كان تاريخي ووضح كلام كنت أقوله أنه يتم الكيل بمكيالين".

وأردف : "اللجوء للتحكيم فكرة ذكية وأندم أنني لم ألجئ له، وكشف المستور الذي هو أكثر من ذلك بكثير، وحجم المجاملات لم يتخيله أو يتصوره أحد".

وأكمل رئيس لجنة الشباب بالبربمان سابقاً: "هذا أنعكس على منتخب مصر وحدث تراجع بشكل كبير جدًا، حتى المنتخب يحدث تلاعب فيه، ما نتمناه أن يكون هناك قواعد شفافة تمامًا ويكون هناك عدالة بين الجميع في الدوري".

وأنهي المهندس فرج عامر: "القواعد التي تبتدي بها المسابقة يجب أن تتنهي بها، الإخلال بمبدأ المنافسة والعدالة واللعب في المسابقة لمصلحة أطراف معينة هذا مرفوض، وأثق في اللجنة الخماسية وألا يقترن أسمهم بهذه الأشياء".

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كرة القدم قناة الأهلي فرجا عامر اليوم الكرة الاهلي ملك وكتابة

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