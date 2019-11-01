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اليوم.. الإسكواش المصري يضيئ أهرامات الجيزة بنهائي بطولة العالم (صور)

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:44 ص
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ارشيفية
ارشيفية
السيد علي
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ينتظر عشاق ومتابعي رياضة الإسكواش قمة عالمية مصرية، أمام سفح أهرامات الجيزة، في نهائي بطولة العالم للرجال والسيدات، والتي تحضنها مصر. 
 
وضربت المصنفة الأولي عالمياً رنيم الوليلي لاعبة نادي وادي دجلة، موعداً مع حاملة اللقب وصاحبة التصنيف الثاني عالمياً، نور الشربيني لاعبة سبورتنج .

ووصلت الشربيني لنهائي البطولة عقب أن سحقت مواطنتها، هانيا الحمامي مفاجأة البطولة، بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس.
وجائت نتيجة الأشوا طالثلاثة كما يلي:  بثلاثة أشواط نظيفة، وجاءت نتائجها كالتالي:( 11-6 ،11-2، و11-5).

بينما صعدت رنيم الوليلي، إلي النهائي عقب الفوز علي نظيرتها نوران جوهر لاعبة اندية وادي دجلة ايضاً،  بنتيجة 3-1 في عدد الأشواط.

وجاءت نتائج الأشواط كما يلي :( 2-11، 11-7، 11-7، و11-5).

وتتواجه اليوم الجمعه، نور الشربيني حاملة اللقب ورنيم الوليلي المصنفة الأولي عالميا في نهائي بطولة العالم للإسكواش للسيدات تحت سفح الاهرامات بالجيزة.
وتواجهت اللاعبتنا نور الشربيني ورنيم الوليلي في ثلاث مناسات سابقة، حيث التقيا من قبل للمرة الأولى في 2016 بالجونة، وتوجت الشربيني أنذاك بالبطولة.

فيما كانت المواجهة الثانية بينهما في نهائي 2017 بمدينة مانشستر بإنجلترا، وتوجت رنيم الوليلي بالبطولة هناك.

ويصنف هذا النهائي المصري، هو النهائي رقم 4 في تاريخ بطولات العالم للإسكواش للسيداتالذي يتنافس خلاله لاعبتان مصريتان توالياً. 

وتطلع نور الشربيني في الحفاظ على لقبها، الذي توجت به في 2018، بالإضافة إلى أنها تأمل في الفوز باللقب الرابع لها في بطولة العالم للإسكواش.

فيما تسعي رنيم الوليلي في حصد لقبها الثاني خلال مشوارها ببطولة العالم للإسكواش للسيدات.

وفي نفس السياق، تأهل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً إلى المباراة النهائية من بطولة مصر الدولية للاسكواش، بعد تفوقه على اللاعب بول كول بثلاثة دون رد في الدور نصف النهائي .

بدأ علي فرج المباراة بكل قوة وتفوق على بول كول في الشوط الأول بنتيجة 11-7، وفاز بنتيجة 11-6 و 11-6 في الشوط الثاني والثالث للتأهل إلى الدور النهائي.
وبهذه النتيجة يتأهل علي فرج للمباراه النهائية ليواجه مواطنه كريم عبد الجواد في نهائي مصري خالص.
وتعد مجموع القيمة المالية لجوائز بطولة مصر الدولية رجال للاسكواش ١٨٥ ألف دولار

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