نجمة شهيرة تطالب بتعويض 10 ملايين دولار!





طالبت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية كيم كارداشيان، الحصول على تعويض قدره 10 ملايين دولار من أحد تطبيقات الهواتف الذكية، وذلك بعد انتهاكه خصوصيتها.





بداية الأزمة

كانت البداية عندما استخدم تطبيق "iHandy" صورة لـ"كارداشيان"، من حسابها على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، دون الحصول على إذن منها، وذلك لأغراض تسويقية، وذلك وفقا لدعوى قضائية رفعت أمس الأربعاء، في محكمة كاليفورنيا العليا، بحسب مجلة "فوربس" الأمريكية.





تفاصيل الدعوى

وتتهم الدعوة القضائية المؤلفة من 14 صفحة، التطبيق "بالاختلاس الصارخ والمحسوب والاستخدام غير المصرح به والاستغلال التجاري الاحتيالي" لصورة كيم كارداشيان، التي نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام" في عام 2017.

وتزعم الدعوى أن شركة "iHandy" استخدم صورة كيم كارداشيان من أجل الترويج لتطبيقها "Sweet Cam"، المتخصص في إضافة ماكياج على الصور، وذلك من أجل الاستفادة من شهرة كارداشيان في جذب مستخدمين جدد للتطبيق.



