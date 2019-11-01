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أستاذ تمويل: اختراق الدول أصبح من الجانب الاقتصادي
الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:32 ص
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نعيم يوسف
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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الصناعة أصبحت مرتبطة بالأمن القومي، لأن الاختراقات للدول أصبحت اختراقات اقتصادية، وليس فقط سياسيا وعسكريا، لافتا إلى أن أجهزة الدولة لها قدرة على قراءة المشهد الدولي.
وأضاف "إبراهيم" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن أجهزة الدولة تتحرك في نفس الوقت الذي لا يتحرك مجتمع رجال الأعمال بنفس القدر على الرغم من الدعوات المتكررة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة، وتطوير البنية التحتية والتشريعية.
وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أن القطاع الخاص المصري من المفترض أن يقع عليه عبء التنمية، ولكن على ما يبدو أنهم لا يأخذون الأمر بجدية، ولذلك فإن الأمر لا يقف فقط عند مسألة الأمن القومي ولكنه يتعلق أيضا بأمن المواطن الذي يجب أن تتوفر له كل السلع التي يحتاجها، لافتا إلى أن رجال الأعمال "كانوا عايزين يستفردوا بالمجالات التي يعملون بها"، ولكن الدولة بدأت تتحرك.
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