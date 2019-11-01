أستاذ تمويل: اختراق الدول أصبح من الجانب الاقتصادي

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الصناعة أصبحت مرتبطة بالأمن القومي، لأن الاختراقات للدول أصبحت اختراقات اقتصادية، وليس فقط سياسيا وعسكريا، لافتا إلى أن أجهزة الدولة لها قدرة على قراءة المشهد الدولي.





وأضاف "إبراهيم" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن أجهزة الدولة تتحرك في نفس الوقت الذي لا يتحرك مجتمع رجال الأعمال بنفس القدر على الرغم من الدعوات المتكررة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة، وتطوير البنية التحتية والتشريعية.



