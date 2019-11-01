مارسيلو يكشف كواليس مثيرة عن نهائي دوري أبطال أوروبا.. والصلاة من أجل إيقاف صلاح



وأكمل حديثه قائلاً: "أردت أن أصنع التاريخ، أردت أن ينظر إليّ الأطفال الصغار في البرازيل كما كنت معتادًا على النظر إلى روبرتو كارلوس، أردت أن يبدأوا في إطالة شعرهم بسبب مارسيلو".



واردف قائلاً : "لذلك كنت جالسًا في غرفتي أكافح من أجل التنفس وفكرت بنفسي وكم من الأطفال في العالم يلعبون كرة القدم وكم منهم يحلم باللعب في نهائي دوري أبطال أوروبا؟ الملايين والملايين والملايين وقلت لنفسي هدئ نفسك واربط حذاءك يا أخي".



واستطرد قائلاً: "كنت أعرف أنه بمجرد وصولي إلى الملعب سأكون على ما يرام، بالنسبة لي، لا يمكن أن يحدث أي شيء سيئ في ملعب كرة قدم".