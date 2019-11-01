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مصر تمثل إفريقيا والعرب منفردة بكأس العالم لسيدات السلة 3×3

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:15 ص
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فريق مصر
فريق مصر
السيد علي
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة عن بلوغ منتخب مصر نهائيات كأس العالم 3×3، للسيدات للمرحلتين العمريتين تحت 18 سنة والمقرر إقامتها بالمجر و تحت 23 سنة التي ستستضيفها الصين.

وجاء تأهل مصر لتكون المنتخب العربي والإفريقي الوحيد في البطولتين، بعد تقدمها في التصنيف الخاص بالاتحاد الدولي للعبة وفقا للبطولات المحلية.

واحتل منتخب مصر تحت 18 سنة المركز رقم 16 في التصنيف العالمي، بينما جاء منتخب تحت 23 سنة في المركز الـ19، من بين 20 منتخبا يحق لهم المشاركة في البطولة.

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الكلمات المفتاحية

مصر كرة السلة كأس العالم اليوم الكرة

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