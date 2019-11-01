"تذكرتي" تتفق مع شيرين عبد الوهاب على إحياء عدة حفلات.. ونجوم آخرون على الطريق





اتفقت شركة "تذكرتي" برئاسة منتصر النبراوي مع السوبر ستار شيرين عبد الوهاب على إحياء مجموعة حفلات خلال الفترة القادمة.





حفل المنارة

وستكون البداية بحفل ضخم تحييه شيرين في مسرح المنارة يوم ٢٠ ديسمبر المقبل.





ومن المنتظر أن تقدم شيرين عبد الوهاب في الحفل مجموعة من أجمل أغانيها، كما ستختص جمهور الحفل بسماع اغاني جديدة تغنيها لأول مرة، وستقدمها في البومها القادم، بعد تفضيل النجمة المصرية العودة للغناء علي المسرح عبر شركة تذكرتي التي استطاعت في فترة قصيرة فرض اسمها بقوة في السوق المصري.





نجوم آخرون على الطريق

وتعهدت شركة تذكرتي بتقديم عدد من المفاجأت على هامش حفل النجمة شيرين، في إطار سعي الشركة لتقديم خدمة ترفيهية على اعلى مستوي للجماهير المصرية، التي تستحق كل ما هو أفضل في جميع المجالات

وجذب نجاح شركة تذكرتي العديد من نجوم الوطن العربي للتعاقد مع شركة لإحياء مجموعة من الحفلات الضخمة التي ستنقل مستوي الحفلات في مصر لأعلي مستوي من حيث التنظيم والكفاءة الفنية.





وأقتحمت شركة تذكرتي مجال تنظيم الحفلات، والبداية كانت مع حفل كايروكي الذي اقيم خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي تعهدت الشركة بتنظيم مجموعة كبيرة من الحفلات لأهم نجوم الوطن العربي خلال الفترة القادمة، وذلك بخلاف تنظيم الأحداث والفعاليات والبطولات الرياضية الكبرى.







