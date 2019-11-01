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أهداف مباراة - ميلان 1 × 0 سبال | الدوري الإيطالي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:08 ص
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ميلان وسبال
ميلان وسبال
محمد مرعي
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تخطي فريق إيه سي ميلان عقبة سبال بشق الأنفس عقب الفوز عليه بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سان سيرو"، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو".

وسجل خيسوس فيرنانديز سوسو هدف الفوز للروسونيري، وجاء هدف ميلان من ركلة حرة مباشرة سددها سوسو على حدود منطقة جزاء فريق سبال.

ويرتفع بعد هذا الانتصار رصيد إيه سي ميلان إلى 13 نقطة بجدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في المركز العاشر، فيما توقف رصيد سبال عند 7 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب البطولة الإيطالية الكبيرة.

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الكلمات المفتاحية

ميلان سبال ميلان مصر كرة القدم سبال اليوم الأهلي

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