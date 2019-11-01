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عاجل.. وفاة شاعر عربي شهير

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:10 ص
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بوابة الفجر
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توفي الشاعر الأردني أمجد ناصر، أحد أبرز الأصوات الشعرية المجددة، بعد صراع طويل مع المرض.عن عمر يناهز 64 عاما.

وزارة الثقافة الأردنية تنعي الراحل
ونعت وزارة الثقافة الأردنية الشاعر الأردني الكبير، حيث صرّح وزير الثقافة الأردني، محمد أبو رمان، بأن أمجد ناصر سيبقى في ذاكرة الأردنيين، وفي ذاكرة عمّان التي انطلقت منها كلماته الأولى، وكتب فيها ديوانه الأول "مديح لمقهى آخر"، والذي تحدث فيه عن شوارع ومقاهي عمّان. وقد صدر الديوان بتقديم من الشاعر العراقي، سعدي يوسف، ولاقى صدى نقديا لافتا في الصحافة اللبنانية والعربية.


نبذة عن الراحل
ولد ناصر عام 1955، وحمل اسم يحيى النميري النعيمات، في قرية الطرّة/الرمثا، وأخذ اسما أدبيا مستعارا له هو "أمجد ناصر" حينما بدأ نشر أعماله، وهو من الشعراء الذين ألقي على عاتقهم الانتقال بالقصيدة من شعر التفعيلة إلى قصيدة النثر.


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