حالة قلق في ريال مدريد بسبب نجم الفريق

إنتشرت حالة من القلق مؤخرا في نادي ريال مدريد الإسباني في الفترة الأخيرة بسبب البلجيكي إيدين هازارد نجم وسط الفريق.





قلة تهديف صلاح تثير أزمة





أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن هازار تحسا كثيرا مع نادي ريال مدريد من الناحية البدنية ولكنه لازال عاجزا من الناحيه التهديفيه.





هازارد وكثرة المراوغات بدون فائدة





كما أكدت الصحيفة أن نادي هازارد قام بالعديد من المرواغات خلال مساركاته مع ريال مدريد بمختلف المباريات ولكنه حتى الآن لم يسجل إلا هدف واحد فقط.





أكثر مباراة أثارت القلق من هازارد





وكشفت الصحيفة أن مباراة ريال مدريد وليجانيس كانت أكثر مباراة أثارت القلق في النادي الملكي بسبب هازارد فبالرغم من فوز الفريق بخماسية ولكن إيدين لم يسجل أي هدف خلالها على الرغم من قيامه بالعديد من المراوغات.





و وصفت الصحيفة هذا الأمر بالحقيقة المقلقة خاصة في ظل تسديد الريال في المباراة 21 كرة بينها 10 بين العارضة و القائمين ، و البلجيكي كان حاضراً غائباً في هذه النقطة.





ويعتبر هذا الأمر شئ مقلق جدا لنادي ريال مدريد حيث تعاقد النادي مع اللاعب ليكون مؤثر مع الفريق ولكن بسبب قلة تهديفه لم يشكل حتى الآن أي تأثير.





مشاركات هازارد مع ريال مدريد





وقد شارك إيدين هازارد في 13 مباراة حتى الآن منذ انضمامه إلى نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف أخر.



