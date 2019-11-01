Advertisements
Advertisements
Advertisements

حالة قلق في ريال مدريد بسبب نجم الفريق

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:02 ص
Advertisements
ريال مدريد
ريال مدريد
حسام مجدي
Advertisements
إنتشرت حالة من القلق مؤخرا في نادي ريال مدريد الإسباني في الفترة الأخيرة بسبب البلجيكي إيدين هازارد نجم وسط الفريق.

قلة تهديف صلاح تثير أزمة

أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن هازار تحسا كثيرا مع نادي ريال مدريد من الناحية البدنية ولكنه لازال عاجزا من الناحيه التهديفيه.

هازارد وكثرة المراوغات بدون فائدة

كما أكدت الصحيفة أن نادي هازارد قام بالعديد من المرواغات خلال مساركاته مع ريال مدريد بمختلف المباريات ولكنه حتى الآن لم يسجل إلا هدف واحد فقط.

أكثر مباراة أثارت القلق من هازارد

وكشفت الصحيفة أن مباراة ريال مدريد وليجانيس كانت أكثر مباراة أثارت القلق في النادي الملكي بسبب هازارد فبالرغم من فوز الفريق بخماسية ولكن إيدين لم يسجل أي هدف خلالها على الرغم من قيامه بالعديد من المراوغات.

و وصفت الصحيفة هذا الأمر بالحقيقة المقلقة خاصة في ظل تسديد الريال في المباراة 21 كرة بينها 10 بين العارضة و القائمين ، و البلجيكي كان حاضراً غائباً في هذه النقطة.

ويعتبر هذا الأمر شئ مقلق جدا لنادي ريال مدريد حيث تعاقد النادي مع اللاعب ليكون مؤثر مع الفريق ولكن بسبب قلة تهديفه لم يشكل حتى الآن أي تأثير.

مشاركات هازارد مع ريال مدريد

وقد شارك إيدين هازارد في 13 مباراة حتى الآن منذ انضمامه إلى نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف أخر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هازارد كرة القدم ريال مدردي الكرة اخيرة

أخبار تهمك

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الكرة العالمية اليوم الخميس: باريس يستعد لصفقة القرن.. برشلونة يتفق مع بديل فالفيردي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد فرمان فايلر.. الأهلي يبدأ مهمة التخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

ليس صلاح وماني.. ريال مدريد يجهز عرضًا كبيرًا لضم نجم ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

"الداخلية" تكشف تفاصيل استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ حوالي 16 ساعة

أخبار الزمالك اليوم 31 أكتوبر: خطف صفقة الأهلي المميزة.. وحقيقة رحيل نجم الفريق.. وعودة كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار هام لإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد اجتماع السيسي وأبي أحمد

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يطلب والخطيب يحقق الأمنية.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفاجئ 4 لاعبين

منذ حوالي 3 ساعات

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

منذ حوالي 19 ساعة

نتيجة مباراة الفتح ضد الهلال

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقدم عرضا ضخما لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عقبة واحدة أمام تمنع نجم تشيلسي من الانضمام لريال مدريد

بالأرقام.. ماذا قدمت صفقة ريال مدريد المنتظرة في البريميرليج هذا الموسم؟

ريال مدريد يحدد موعد إعلان صفقة هازارد

رئيس ريال مدريد قلق بسبب "هازارد"

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. الملكي يحسم أهم صفقتين ويقترب من صفقة القرن المُنتظرة

ماذا قدم هازارد بعد انضمامه إلى ريال مدريد؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:23 ص

"الداخلية" تكشف تفاصيل استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص

مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

08:37 م

عاجل.. بيراميدز يقدم عرضا ضخما لخطف نجم الأهلي

08:20 م

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

07:18 م

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

09:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status