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ميلان يحسم مواجهة سبال بالدوري الإيطالي (فيديو)

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:49 ص
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ميلان
ميلان
السيد علي
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تخطي فريق إيه سي ميلان عقبة سبال بشق الأنفس عقب الفوز عليه بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سان سيرو"، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو".

وسجل خيسوس فيرنانديز سوسو هدف الفوز للروسونيري، وجاء هدف ميلان من ركلة حرة مباشرة سددها سوسو على حدود منطقة جزاء فريق سبال.

ويرتفع بعد هذا الانتصار رصيد إيه سي ميلان إلى 13 نقطة بجدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في المركز العاشر، فيما توقف رصيد سبال عند 7 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب البطولة الإيطالية الكبيرة.

وكان ميلان قد لعب 10 مباريات ببطولة الدوري الإيطالي، فاز خلالها في 4 مباريات، وتعادل في مواجهة وحيدة، وخسر في 5 مناسبات.

بينما خاض سبال الانتصار في الدوري الإيطالي في مناسبتين، وتعادل في مواجهة وحيدة، وخسر في 7 مواجهات.

ويتصدر ترتيب الدوري الإيطالي يوفنتوس حامل اللقب بينما، يلاحقة إنتر ميلان العائد وبقوة للمنافسة، عقب سنين عجاف أبعدته عن قمة الدوري الإيطالي ومنصات التتويج. 

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ميلان سبال مصر كرة القدم اليوم الزمالك الدوري الاهلي

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