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مراد وهبة: السيسي أنقذ كوكب الأرض بالتخلص من جماعة الإخوان.. أبرز أخبار التوك شو ليوم الخميس 31-10-2019
الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:29 ص
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رقية جمال - هدى عبد الرازق - أمنية فوزي - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
تحذير مهم من "الأرصاد" للمسافرين من وإلى القاهرة الأيام المقبلة (فيديو)
وحذر مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، من الشبورة المائية التي تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية للوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ومداخل ومخارج القاهرة، مناشدًا قائدي السيارات بالقيادة بهدوء أثناء تكون الشبورة المائية، واتباع تعليمات المرور، منوهًا بأن السواحل الشمالية قد تشهد فرص لسقوط أمطار خفيفة لمتوسطة يومي السبت والأحد غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، موضحًا أن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان تتمتع بجو جميل وممتع خلال الأيام القادمة.
هل الجن بيلبس جسم الإنسان.. خالد الجندي يرد (فيديو)
وأوضح "الجندي"، أن دخول الجن داخل جسم الإنسان حديث يقوله البعض بدون دليل، وكلام فارغ، معقبًا ساخرًا: "جسم الإنسان مش ميكروباص الجن هيدخل فيه".
مراد وهبة: السيسي أنقذ كوكب الأرض بالتخلص من جماعة الإخوان (فيديو)
قال الدكتور مراد وهبة، المفكر والفيلسوف، إن مصر كانت في مفترق طرق منذ 1974 إلى أن قامت ثورة 30 يونيو، ثم تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، مضيفا أن الرئيس السيسي بوعيه أنقذ مصر وكوكب الأرض كله بالتخلص من جماعة الإخوان.
السيسي: "هنفتتح مشروعاتنا.. واللي يزعل يتفلق"
وأشار "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مصنعين تابعين لشركة النصر للكيماويات، إلى أن الوضع الآن مختلف عن ما قبل 2011، فحجم التحدي الآن أكبر، حيث يجب أن تتضافر جهود كل مؤسسات الدولة لتوضيح ونشر الحقيقة، مضيفا: "مش هنطلب أكتر من كده.. وهنفتتح كل مشروعاتنا، واللي يزعل يتفلق".
صندوق النقد: مصر تتصدر مشهد أفضل نتائج للنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط
أشاد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، بخطوات مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن مصر تصدرت مشهد أفضل نتائج للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط هذا العام.
أبوشقة: ما قاله السيسي عن البرلمان اليوم تكليفًا وليس مجرد حديث
أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، ورئيس حزب الوفد، أن ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم عن البرلمان تكليفًا وليس حديثًا.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
تحذير مهم من "الأرصاد" للمسافرين من وإلى القاهرة الأيام المقبلة (فيديو)
وحذر مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، من الشبورة المائية التي تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية للوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ومداخل ومخارج القاهرة، مناشدًا قائدي السيارات بالقيادة بهدوء أثناء تكون الشبورة المائية، واتباع تعليمات المرور، منوهًا بأن السواحل الشمالية قد تشهد فرص لسقوط أمطار خفيفة لمتوسطة يومي السبت والأحد غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، موضحًا أن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان تتمتع بجو جميل وممتع خلال الأيام القادمة.
هل الجن بيلبس جسم الإنسان.. خالد الجندي يرد (فيديو)
وأوضح "الجندي"، أن دخول الجن داخل جسم الإنسان حديث يقوله البعض بدون دليل، وكلام فارغ، معقبًا ساخرًا: "جسم الإنسان مش ميكروباص الجن هيدخل فيه".
مراد وهبة: السيسي أنقذ كوكب الأرض بالتخلص من جماعة الإخوان (فيديو)
قال الدكتور مراد وهبة، المفكر والفيلسوف، إن مصر كانت في مفترق طرق منذ 1974 إلى أن قامت ثورة 30 يونيو، ثم تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، مضيفا أن الرئيس السيسي بوعيه أنقذ مصر وكوكب الأرض كله بالتخلص من جماعة الإخوان.
السيسي: "هنفتتح مشروعاتنا.. واللي يزعل يتفلق"
وأشار "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مصنعين تابعين لشركة النصر للكيماويات، إلى أن الوضع الآن مختلف عن ما قبل 2011، فحجم التحدي الآن أكبر، حيث يجب أن تتضافر جهود كل مؤسسات الدولة لتوضيح ونشر الحقيقة، مضيفا: "مش هنطلب أكتر من كده.. وهنفتتح كل مشروعاتنا، واللي يزعل يتفلق".
صندوق النقد: مصر تتصدر مشهد أفضل نتائج للنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط
أشاد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، بخطوات مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن مصر تصدرت مشهد أفضل نتائج للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط هذا العام.
أبوشقة: ما قاله السيسي عن البرلمان اليوم تكليفًا وليس مجرد حديث
أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، ورئيس حزب الوفد، أن ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم عن البرلمان تكليفًا وليس حديثًا.
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