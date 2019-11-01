طرح أول هاتف محمول مصري في أوروبا خلال أيام (فيديو)

قال محمد عبد العظيم، مدير تسويق شركة "سيكو مصر"، المصنعة لأول هاتف محمول مصري، إنهم استطاعوا أن يحصلوا على ثقة المواطن المصري بالتدريجي، وبدأوا أن يصدروا إلى دول الخليج، وبعدها توجهوا إلى الدول الإفريقية، ثم إلى الدول الأوروبية خلال أيام.



وأضاف "عبد العظيم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أنهم تقبلوا بعض التعليقات على تصنيع أول هاتف محمول مصري بشكل رحب، لافتًا إلى أنها شيء طبيعي وخاصة في مجال معقد مثل الإلكترونيات، منوهًا بأن نسب المبيعات مرضية جدًا، وأن الخطوات تسير بالتدريج مثل أي منتج مصري.



وتابع: "نركز على شرائح محددة في استهدافنا لصناعة الهاتف المحمول، الجودة هي رقم واحد بالنسبة إلينا، ثم السعر، ثم خدمات ما بعد البعد سواء الصيانة أو توافر قطع الغيار"، مشيرًا إلى أنهم لديهم مراكز خدمة عملاء في دول الخليج، وكذلك سيكون هناك مراكز خدمات عملاء في دول إفريقيا والدول الأوروبية، مؤكدًا أنهم يعملون وفقًا للمعايير العالمية.



