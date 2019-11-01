Advertisements
Advertisements
Advertisements

باسم فكري.. الفارس المغوار يرحل بعد استشهاده

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:16 ص
Advertisements
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
بدماثة خلقة، وطيب كلامه، ترجل الرائد باسم فكري، رئيس مباحث مركز شرطة قوص، جنوب قنا، كفارس نبيل من فوق جواده، معلنًا انتهاء رحلته في الدفاع عن أمن وسلامة المواطنين، ملبيًا القسم الذي أداه أثناء تخرجه من كلية الشرطة، رفع فيها شعار "الشهامة والرجولة والأخلاق" ليستشهد أثناء حملة أمنية لضبط أحد المطلوبين للعدالة.

محطات مهمة توقف فيها الرائد باسم فكري، رئيس مباحث مركز شرطة قوص، بمحافظة قنا، والتي بدأها بعد تخرجه من كلية الشرطة، والتحاقه بالعمل البحثي، ليخدم في العديد من الإدارات والمناطق المختلفة في المحافظة.

يعد الشهيد من أبرز الضباط القنائيين الذين خدموا في محافظتهم، وعرفهم الجميع بالأخلاق الحسنة، والكلام الطيب والرجولة في المواقف، لينقش اسمه في قلوب الجميع، خاصة وأن والده من أبرز الشخصيات المحبوبة وعرف بالصيدلي المحبوب.

صنفه ضباط الشرطة والمواطنون في محافظة قنا، بأنه من أبرز الضباط كفاءة وحسن السيرة، كما أنه يعد ضابطًا له كاريزما خاصة، تجذب له حب الجميع، لينعيه أهالي محافظة قنا، من كبير وصغير، حزنًا على استشهاده.

هذا وقد أعلنت الأجهزة الأمنية بقنا، ملابسات واقعة استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص، جنوب قنا.
وأوضح مصدر أمني، أنه عقب تمكن قوة أمنية تابعة لمركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا، من استهداف وضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة، مطلوب ضبطه في 4 قضايا جنائية، وأثناء اصطحابه لديوان المركز، قام إثنين من العناصر الإجرامية يستقلان دراجة نارية ـ بإطلاق النيران تجاه سيارة القوة، وقيام المحكوم عليه المضبوط بالقفز من السيارة فى محاولة للهرب.

وتابع أنه حال ذلك بادلتهم القوات إطلاق النيران، مما أسفر عن استشهاد الرائد رئيس مباحث مركز شرطة قوص، وإصابة ثلاثة أفراد شرطة من القوة المرافقة، ومصرع العناصر الإجرامية مستقلى الدراجة البخارية والمحكوم عليه، وعثُر بحوزة مستقلي الدراجة على (2 بندقية آلية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements

أخبار تهمك

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقدم عرضا ضخما لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يفاجئ 4 لاعبين

منذ حوالي 8 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

"الداخلية" تكشف تفاصيل استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص

منذ حوالي 6 ساعات

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

منذ يوم

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يطلب والخطيب يحقق الأمنية.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ حوالي 20 ساعة

أخبار الزمالك اليوم 31 أكتوبر: خطف صفقة الأهلي المميزة.. وحقيقة رحيل نجم الفريق.. وعودة كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

فرج عامر: قرار الأهلي كشف المستور في الكرة المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

بعد فرمان فايلر.. الأهلي يبدأ مهمة التخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جديد

منذ 33 دقيقة

عاجل.. قرار هام لإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد اجتماع السيسي وأبي أحمد

منذ حوالي 16 ساعة

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:55 ص

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جديد

06:02 ص

مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

08:37 م

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

09:38 م

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

07:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status