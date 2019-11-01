باسم فكري.. الفارس المغوار يرحل بعد استشهاده

بدماثة خلقة، وطيب كلامه، ترجل الرائد باسم فكري، رئيس مباحث مركز شرطة قوص، جنوب قنا، كفارس نبيل من فوق جواده، معلنًا انتهاء رحلته في الدفاع عن أمن وسلامة المواطنين، ملبيًا القسم الذي أداه أثناء تخرجه من كلية الشرطة، رفع فيها شعار "الشهامة والرجولة والأخلاق" ليستشهد أثناء حملة أمنية لضبط أحد المطلوبين للعدالة.





محطات مهمة توقف فيها الرائد باسم فكري، رئيس مباحث مركز شرطة قوص، بمحافظة قنا، والتي بدأها بعد تخرجه من كلية الشرطة، والتحاقه بالعمل البحثي، ليخدم في العديد من الإدارات والمناطق المختلفة في المحافظة.





يعد الشهيد من أبرز الضباط القنائيين الذين خدموا في محافظتهم، وعرفهم الجميع بالأخلاق الحسنة، والكلام الطيب والرجولة في المواقف، لينقش اسمه في قلوب الجميع، خاصة وأن والده من أبرز الشخصيات المحبوبة وعرف بالصيدلي المحبوب.





صنفه ضباط الشرطة والمواطنون في محافظة قنا، بأنه من أبرز الضباط كفاءة وحسن السيرة، كما أنه يعد ضابطًا له كاريزما خاصة، تجذب له حب الجميع، لينعيه أهالي محافظة قنا، من كبير وصغير، حزنًا على استشهاده.





هذا وقد أعلنت الأجهزة الأمنية بقنا، ملابسات واقعة استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص، جنوب قنا.

وأوضح مصدر أمني، أنه عقب تمكن قوة أمنية تابعة لمركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا، من استهداف وضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة، مطلوب ضبطه في 4 قضايا جنائية، وأثناء اصطحابه لديوان المركز، قام إثنين من العناصر الإجرامية يستقلان دراجة نارية ـ بإطلاق النيران تجاه سيارة القوة، وقيام المحكوم عليه المضبوط بالقفز من السيارة فى محاولة للهرب.



