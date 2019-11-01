رئيس "يونيليفر" العالمية: مصر في وضع استثنائي وتشهد معجزة

قدم آلان جوب، رئيس شركة يونيليفر العالمية، التهنئة إلى القيادة والسلطات المصرية على ما يتم تحقيقه في مصر من إنجازات، مشيرًا إلى أن مصر منفتحة الآن للعمل والاستثمار أكثر من أي وقت.





وأشار "جوب"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن السوق المصري ينمو بمعدل 5% إلى 6%، وهو مكسب عظيم للشركات الموجودة في مصر، موضحا أن شركتهم تعمل في مصر منذ 15 عام، ويتوقعوا المزيد.



