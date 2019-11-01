"الداخلية" تكشف تفاصيل استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا، مساء الخميس، قالت فيه إنه عقب تمكن قوة أمنية تابعة لمركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا، من استهداف وضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة (مطلوب ضبطه فى أربعة قضايا جنائية) وأثناء اصطحابه لديوان المركز، قام اثنين من العناصر الإجرامية يستقلان دراجة نارية، بإطلاق النيران تجاه سيارة القوة.



